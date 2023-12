Netanjahu je neoblomný. Izrael bude pokračovať vo vojne, kým nesplní všetky ciele

Netanjahu podľa úradu v rozhovore tiež ocenil postoj Spojených štátov v Bezpečnostnej rade OSN. Podľa serveru The Times of Israel tým odkazoval na to, že Washington zabránil záväznej výzve OSN na prímerie v Pásme Gazy.

Bezpečnostná rada OSN v piatok po niekoľkých odkladoch schválila rezolúciu ku konfliktu medzi Izraelom a palestínskym hnutím Hamas, ktorá vyzýva k väčšej humanitárnej pomoci Pásmu Gazy. Neobsahuje ale výzvu na prímerie či dočasné zastavenie bojov.

USA sú kľúčovým spojencom Izraela a pokračujú v jeho podpore. Vyjadrujú však obavy kvôli rastúcemu počtu obetí a humanitárnej kríze v Pásme Gazy, napísala agentúra Reuters.

Izraelská ofenzíva je odvetou za útok Hamasu 7. októbra, pri ktorom islamisti povraždili v Izraeli 1 200 ľudí a 240 ďalších uniesli do Gazy. Izraelské vojenské údery v Pásme Gazy si od 7. októbra medzi Palestínčanmi vyžiadali už 20 258 mŕtvych a 53 688 zranených, uvádzajú úrady v Gaze, riadené Hamasom.