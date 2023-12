Nemci vyšetrujú teroristickú hrozbu v katedrále. Veriaci budú pred omšou prehľadávaní

Nemecká polícia, ktorá vyšetruje teroristickú hrozbu s možným plánom na útok na katedrálu v Kolíne nad Rýnom, zatiaľ nikoho nezatkla a v chráme ani nenašla nič podozrivé. S odkazom na zdroje z bezpečnostných zložiek to dnes napísala agentúra DPA. V katedrále budú v hektickom vianočnom období platiť sprísnené bezpečnostné opatrenia, pred polnočnou omšou sa veriaci musia pripraviť na kontroly.

O vyšetrovaní možných plánov na teroristický útok v Kolíne nad Rýnom a tiež vo Viedni v sobotu informoval denník Bild, ktorý tiež uviedol, že policajti zatýkali. Podozrenie padá podľa DPA na skupinu napojenú pravdepodobne na teroristickú organizáciu Islamský štát-Chorásán. To je afganská vetva hnutia Islamský štát (IS), ktorá bojuje proti vládnucemu fundamentalis­tickému hnutiu Taliban.

Katedrálu v Kolíne nad Rýnom v sobotu večer prehľadali policajné jednotky so psami, podľa DPA neobjavili nič podozrivé ani žiadne výbušniny. Rakúske úrady sa zatiaľ k vyšetrovaniu nevyjadrili.

Denník Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) napísal, že ľudia smerujúci do kolínskej katedrály sa cez Vianoce budú musieť pripraviť na to, že ich budú čakať prísnejšie kontroly. Polícia bude prehľadávať batožinu, a odporúča preto, aby si ľudia so sebou dovnútra žiadne tašky nebrali a na omše sa vybrali s dostatočným časovým predstihom.