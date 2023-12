Ako farmy na vianočné stromčeky pomáhajú ekosystému? Premýšľajte ekologickou optikou, radí odborník

Podporovať každoročný výrub stromčekov na Vianoce sa môže zdať ako niečo, čo je v rozpore s ochranou prírody. Ekológovia ale tvrdia, že farmy na ich pestovanie majú ekologický prínos. O výhodách prírodných stromčekov oproti umelým napísal denník The New York Times (NYT).

Niekoľko rokov po tom, čo nezisková organizácia Society pre ochranu Hampshire Forests zameraná na udržateľné lesníctvo založila farmu na pestovanie vianočných stromčekov, si Nigel Manley začal všímať zaujímavý vývoj medzi radmi jedlí Fraserových.

Živé vianočné stromčeky Video Najkrajšie sviatky v roku sú tu a cítiť to aj v zónach s predajom živých vianočných stromčekov.

Na jar sa v okolí mladších stromov objavovali na zemi hniezdiace vtáky ako americkí bobolinkov – spevavý, ktorí migrujú do Južnej Ameriky a späť – Myšiaky hrdzavochvosté a sluky, ktoré využívali otvorené miesta na dvorenie a odchov vtáčat. Jelene zase ukrývali svoje mláďatá v tráve. Chochláče a drozdy hniezdili na starších stromoch a ich mladí odlietali mnoho mesiacov pred zberom. Myši a hraboše žijúce na pozemkoch priťahovali líšky a sťahovavé dravce, ako sú sokoly a kane, ktoré hodovali po každom kosení trávy.

V dnešnej klimaticky nebezpečnej dobe, keď sú stromy a ich ochladzujúce a okysličujúce vlastnosti obzvlášť cenné, sa zdá podpora ich výrubu ako niečo, čo ide proti zdravému rozumu. Napriek tomu sú výhody pravých vianočných stromčekov dôvodom, prečo ich mnohí ekológovia podporujú namiesto falošných, z ropy vyrobených variácií, ktoré sa dovážajú cez polovicu sveta.

„Čistia vzduch a v mnohých prípadoch aj pitnú vodu. Udržujú krajinu nezastavanú, zabraňujú vzniku nepriepustných povrchov tým, že poskytujú vlastníkom pôdy ekonomické stimuly,“ hovorí lesný ekológ Andy Finton z massachusettskej pobočky neziskovej organizácie The Nature Conservancy (TNC).

Vzhľadom k intenzívnemu tlaku na zástavbu a zrýchľujúcemu sa úbytku prirodzených lesov môžu podľa neho farmy na stromčeky poskytovať stanovište voľne žijúcim živočíchom, najmä vtákom a cicavcom, ktoré dávajú prednosť otvoreným priestorom.

Nemecká štúdia publikovaná v minulom roku zistila, že ihličnaté plantáže môžu poskytnúť dôležité útočisko štyrom ohrozeným druhom vtákov poľnohospodárskej krajiny: Konôpka obyčajná, Anthus lesný, škovránkovi lesnému a Strnádka obyčajná.

Podpora fariem nie je všeobecná. Nathan Donley, riaditeľ Centra pre biodiverzitu, ktorý sa zaoberá ochranou životného prostredia, povedal, že skutočný stromček je oveľa lepší ako plastový. Farmy na pestovanie vianočných stromčekov sú podľa neho z ekologického hľadiska lepšie ako golfové ihriská alebo športoviská.

Dodal však, že veľké stromčekové farmy, najmä tie v severozápadnej časti Spojených štátov, sú väčšinou natesnané plantáže s jednou plodinou. Zatiaľ čo potravinárske plodiny sa obvykle striekajú viackrát ročne, dlhší rastový cyklus vianočných stromčekov by podľa neho mohol znamenať väčšiu kumulatívnu záťaž pesticídmi, ktoré by mohli skončiť v blízkych riekach alebo potokoch. „Naozaj sa chytáte steblá, aby ste našli druhy, pre ktoré sú prospešné,“ povedal Donley. „V záujme efektivity ide udržateľnosť bokom,“ dodal.

Napriek tomu Bert Cregg, profesor záhradníctva a lesníctva na Michiganskej štátnej univerzite, uviedol, že hoci sa používanie pesticídov líši podľa druhu a regiónu, pestovatelia vianočných stromčekov vo všeobecnosti chcú používanie chemikálií minimalizovať. Pesticídy sú podľa neho drahé a mnoho pestovateľov žije v mieste a nechce byť vystavené ich pôsobeniu. Uviedol tiež, že zvýšené používanie pôdneho krytu, ako je ďatelina, znižuje teplotu pôdy a nasáva dusík, čím znižuje potrebu hnojív.

Odborníci sa zhodujú, že v čase, keď sa stromčeky dostanú k spotrebiteľom, v nich zostáva minimum zvyškových pesticídov. Existujú aj ekologickí pestovatelia, ktorí ponúkajú neošetrené stromčeky.

K otázke, či je vhodné alebo etické rúbať stromčeky, David Mizejewski, prírodovedec z neziskovej orgaizácie National Wildlife Federation, povedal, že na vianočné stromčeky by sa malo pozerať ako na poľnohospodársku komoditu.

„Vyrástal som v rovnakom názore: ‚Ale nie, zabíjanie stromčekov je zlé‘,“ povedal Mizejewski. Ale tento „mestský ekologický“ postoj sa podľa neho rovná zjednodušenému pohľadu na zložitosť života a smrti na planéte. „Rovnako, ako keď jete brokolicu, zabijete aj rastlinu brokolice, nie?“ vysvetlil.

„Nič z toho neznamená, že by farma na vianočné stromčeky nahradila nedotknutú prírodu,“ povedal Mizejewski. „Odporúčam ľuďom, aby o veciach premýšľali ekologickou optikou, kde má všetko svoj životný cyklus. A ešte dôležitejšie je, že keď to žije, tak to skutočne prispieva k tomuto ekosystému,“ dodal.