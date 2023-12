Borrell má obavy z porážky Ukrajiny a výsledku eurovolieb. EÚ je poznačená strachom, tvrdí

Šéf úniovej diplomacie Josep Borrell sa obáva vzostupu populistov v blížiacich sa voľbách do Európskeho parlamentu. Hlasovanie, ktoré sa uskutoční budúci rok v júni, môže byť podľa neho podobne osudové ako prezidentský zápas v Spojených štátoch. Borrell to povedal v rozhovore s denníkom The Guardian. Strach voličov z neznámeho, najmä v súvislosti s dvoma vojnami, ktoré teraz pokračujú v blízkosti EÚ, môžu podľa neho obyvateľov priviesť k podpore pravicových populistických strán.