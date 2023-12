Na Ukrajine sa podáva počas štedrej večere 12 jedál. Slávenie podľa nového kalendára je logické, uviedla odborníčka

Štedrý deň je posledným dňom 40-dňového predvianočného pôstu, takže pokrmy k večeri sa pripravujú bez mäsa, mlieka, vajec a masla. Ryba je však dovolená. Na štedrovečernom stole nesmú chýbať predovšetkým dve jedlá – kuťa (sladená dusená pšenica alebo ryža s makom, hrozienkami a orechmi) a uzvar (kompót zo sušených jabĺk a sliviek). Ostatné pokrmy sú ľubovoľné, malo by ich však byť 12. Podľa docentky sa to môže zdať veľa, no napríklad chlieb a soľ sa rátajú ako dve samostatné jedlá.

Video

Fundraisingová platforma UNITED24 zverejnila video, v ktorom deväť ukrajinských vojakov a vojačiek spieva slávne vianočné piesne vrátane „Happy Xmas (War Is Over)“, „Have Yourself a Merry Little Christmas“, „Let It Snow! Let It Snow! Let It Snow!“ a „I'll Be Home for Christmas“. Sú to verzie s upravenými textami, ktoré majú ľuďom pripomenúť pokračujúcu vojnu a dôležitosť globálnej podpory pre Ukrajinu. Zdroj: UNITED24/mlnk.team / Zdroj: UNITED24