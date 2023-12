Izrael zvažuje, že nezabije vodcov Hamasu v Gaze. Vyhostil by ich, ak dostane všetkých rukojemníkov

Izrael zvažuje aj možnosť, že nezabije vodcov radikálneho palestínskeho hnutia Hamas v Pásme Gazy, Jahjáva Sinvára a Muhammada Dífa, ale vyhostí ich. Napísal to server denníka The Times of Israel s odvolaním sa na izraelskú verejnoprávnu televíziu Kan, podľa ktorej by to mohlo byť súčasťou riešenia, ktoré by zabezpečilo prepustenie všetkých rukojemníkov stále držaných v Gaze a pomohlo ukončeniu vojny.