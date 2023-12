VIDEO: Veselé Vianoce? Ukrajinskí vojaci spievajú a bránia vlasť pred Rusmi

Vianočné piesne v podaní ukrajinských vojakov a vojačiek Video Zdroj: UNITED24/mlnk.team

Nie sú to však obyčajné skladby.

Ukrajinci a Ukrajinky spíevajú „Happy Xmas (War Is Over)“, „Have Yourself a Merry Little Christmas“, „Let It Snow! Let It Snow! Let It Snow!“ či „I'll Be Home for Christmas“. Sú to verzie s upravenými textami, ktoré majú ľuďom pripomenúť pokračujúcu vojnu a dôležitosť globálnej podpory pre Ukrajinu.

Ukrajinci si vzhľadom na pokračujúci ruskú agresiu posunuli vianočné sviatky na „západný“ termín.