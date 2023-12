Ruská agresia: Putin má za sebou pár skvelých mesiacov

Orysia Lucevyčová, šéfka Ukrajinského fóra v rámci Ruského a euroázijského programu, Chatham House

Rusko sa usiluje získať späť strategickú iniciatívu, ktorú stratilo a od jesene 2022 bolo v defenzíve. Ukrajina sa snaží využiť príležitosti, ktoré si vytvorila v okolí Čierneho mora a brániť svoje územie. Dosiaľ sme nevideli rozhodujúcu bitku a táto vojna môže byť pokojne prehrou jednej zo strán, ktorá bude spôsobená takpovediac tisíckami rezov. Ak Západ nebude pokračovať v pomoci pre Ukrajinu a nezvýši vlastnú obrannú výrobu, budeme svedkami toho, ako Rusko zaberie viac územia a ochromí Ukrajinu. Putin teraz vidí nový priestor pre tento scenár, keď sa Kyjev stane rukojemníkom americkej volebnej politiky a finančného vydierania Európskej únie zo strany Maďarska. Je to neistý moment pre jednotu Západu.

Veselé Vianoce? Ukrajinskí vojaci spievajú a bránia vlasť pred Rusmi Video Fundraisingová platforma UNITED24 zverejnila video, v ktorom deväť ukrajinských vojakov a vojačiek spieva slávne vianočné piesne vrátane „Happy Xmas (War Is Over)“, „Have Yourself a Merry Little Christmas“, „Let It Snow! Let It Snow! Let It Snow!“ a „I'll Be Home for Christmas“. Sú to verzie s upravenými textami, ktoré majú ľuďom pripomenúť pokračujúcu vojnu a dôležitosť globálnej podpory pre Ukrajinu. / Zdroj: UNITED24/mlnk.team

Nicolas Tenzer, prezident Centra pre výskum a reflexiu politickej činnosti

V tejto chvíli nie je možné povedať, či jedna strana víťazí, a nie sú to taktické úspechy na oboch stranách, ktoré určia budúcnosť vojny. Rusku sa nepodarilo urobiť žiadne veľkolepé prelomy, ale ani Ukrajina nezískala späť väčšinu okupovaného územia. Platí to, že o výsledku vojny sa rozhoduje na jej konci a všetko závisí i od toho, ako je definované víťazstvo. Ak by si Kremeľ ponechal hoci iba časť ukrajinských území okupovaných od roku 2014, stále by to bola preň výhra. Pre Kyjev je jediným možným a nevyhnutným víťazstvom vyhnanie ruských vojsk z Ukrajiny. Z tohto hľadiska by sa Krym nemal posudzovať oddelene. Je to zároveň jediné riešenie, ktoré je v súlade s medzinárodným právom. Je to aj v súlade s opakovanými vyhláseniami demokratických lídrov, že o územnej celistvosti Ukrajiny sa nedá rokovať.

Toms Rostosk, riaditeľ Centra pre bezpečnostný a strategický výskum na lotyšskej Akadémii národnej obrany

Súčasný vojnový stav je komplikovaný. Je to patová situácia, ale aj nie je. Ku koncu roka 2022 Kyjev dúfal, že bude schopný spustiť veľkú protiofenzívu. Na konci tohto roka Moskva verí, že sa jej na budúci rok podarí dosiahnuť veľké územné zisky. Súhlasím s expertom na Rusko Markom Galeottim, ktorý tvrdí, že šéf Kremľa Vladimir Putin má za sebou skvelých pár mesiacov, pretože ukrajinská protiofenzíva nebola úspešná, zatiaľ čo ruská ekonomika je na tom v tejto chvíli O.¤K., a zdá sa, že vojenskopriemyselný komplex krajiny dokáže celkom rýchlo chrliť výzbroj a muníciu. Rusko si myslí, že môže získať prevahu, ale tento dojem sa môže ukázať ako mylný, ak sa Ukrajine podarí pokračovať v boji a ak dostane zo Západu dostatočné vojenské zásoby. Či sa to stane, sa uvidí. Rusku sa však z hľadiska ofenzívneho potenciálu príliš nedarí.

Fico v Bruseli nevytvoril s Orbánom tandem proti Ukrajine Video Zdroj: TV Pravda

Tomas Janeliūnas, Inštitút medzinárodných vzťahov a politológie, Vilniuská univerzita

Väčšina expertov súhlasí s tým, že vojna je takmer zamrznutá, pretože ani jedna strana nie je momentálne schopná získať iniciatívu. Ukrajinský protiútok a snahu oslobodiť okupované územia obmedzili obranné opatrenia z ruskej strany, zmeny v prístupe Moskvy k vojne a limitované zdroje z ukrajinskej strany. Kyjevu nepomohlo ani to, že sa odkladali a meškali vojenské dodávky z krajín EÚ a USA. Takýto vývoj opotrebovávacej vojny je pre Rusko priaznivejší. Má viac zdrojov vrátane vojakov. Ešte dôležitejšie je, že Moskva má viac trpezlivosti. Ruská spoločnosť sa už prispôsobila vojnovým časom a ekonomika krajiny funguje celkom dobre. Túto situáciu možno považovať za zlomový bod v prospech Kremľa. Zimné obdobie bude Moskva venovať zameraniu sa na ukrajinské civilné a vojenské objekty, snahe využiť vyčerpanie Ukrajincov a prípadne budovanie nových obranných opevnení. Čas práve teraz hrá v prospech Ruska.

Florent Parmentier, Centrum pre výskum politiky, Sciences Po

Za posledných pár mesiacov Rusko v konflikte využilo výhody, ktoré sú na jeho strane. Protiofenzíva nepriniesla Kyjevu a jeho spojencom očakávané výsledky. Uznáva to veliteľ ukrajinskej armády generál Valerij Zalužnyj, ako povedal začiatkom novembra v rozhovore pre magazín Economist, ako aj prezident Volodymyr Zelenskyj, keď začiatkom decembra vysvetľoval, že získať Donbas späť bude ťažké. Čoraz sebavedomejšie Rusko medzitým napriek ekonomickým sankciám pozdvihlo svoj vojenský priemysel na vyššiu úroveň. Ukrajina sa vďaka obrovským obetiam a dômyselnej výrobe zbraní stále drží. Jej postavenie sa však v súčasnosti zdá krehkejšie ako pred rokom v dôsledku opotrebovávacej voj­ny.