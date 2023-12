Vianočné darčeky pre ukrajinskú armádu - munícia, stíhačky F-16 i úspechy rakiet Patriot

Len počas 24. decembra útočili Rusi delami, dronmi a raketami na 118 ukrajinských obcí v 11 oblastiach. Z týchto oblastí len štyri susedia s frontovou líniou. Vážnemu ostreľovaniu je dlhodobo vystavený Cherson, v ktorom bolo aj počas Vianoc zasiahnutých viacero obytných domov a zahynulo niekoľko civilistov.

Ukrajinci presadnú do stíhačiek F-16. Čo musia zvládnuť na boj s Rusmi? Video Otočka, vývrtka, únik. Ukrajinskí piloti prechádzajú výcvikom na stíhačkách F-16. / Zdroj: US Air Force

Rusi sa na fronte naďalej pokúšali útočiť najmä pri Avdijivke, ale neúspešne. Ukrajinci tam navyše presunuli posily. Dnes ráno sa ukrajinskému letectvu podarilo zasiahnuť veľkú výsadkovú loď Novočerkassk v prístave Feodosija na Kryme. Vypukol na nej veľký požiar a pravdepodobne je neopraviteľne poškodená. Už predtým však ukrajinské ozbrojené sily dostali niekoľko vianočných darčekov. Vari najviac rezonovali úspechy protivzdušnej obrany na juhu Ukrajiny. Už v piatok pred Vianocami ohlásili Ukrajinci zostrelenie troch stíhacích bombardérov Su-34 v Chersonskej oblasti.

Patrioty chránia juh

Oficiálnych správ okolo tohto incidentu je stále poskromne. Je už však takmer isté, že ich zostrelil systém Patriot. Zrejme ide o tretiu batériu, ktorú Ukrajina v týchto dňoch dostala z Nemecka. Predtým mala dve, ktoré na jar nasadili na obranu Kyjeva a už v máji jednu z nich použili na nastraženie pasce pre ruské lietadlá. Tie pravidelne bombardovali sever Ukrajiny kĺzavými bombami bez toho, aby preleteli hranice. Ukrajinci preto prekvapujúco presunuli jednu batériu (alebo jej časť) bližšie ku hraniciam a keď sa ruská formácia blížila, zostrelili v priebehu 120 sekúnd päť ruských lietadiel a vrtuľníkov ešte na ich strane hranice. Odvtedy takéto nálety na sever Ukrajiny ustali.

To isté teraz zopakovali na juhu. Rusi tam pravidelne lietali bombardovať ukrajinské pozície pri Dnepri kĺzavými bombami. Robili tak z hĺbky vlastného územia a mysleli si, že sú v bezpečí. V piatok sa presvedčili o opaku. Ukrajinci mali už nejaký čas jednu batériu Patriotov pri Kyjeve a druhú pri Odese. Keď teraz dorazila tretia, použili ju na nastraženie ďalšej pasce. Nemusela byť ani celá, stačí radar a jedno odpaľovacie zariadenie, ktorých presun je nenápadnejší. Ruský bloger s prezývkou fighterbomber navyše tvrdí, že ich umiestnili na vlak, čo ich rýchly presun ešte uľahčuje.

Ukrajinské nebo chrána Patrioty. Pozrite si ich v akcii Video Zdroj: US Army

Tri zostrelené Su-34 uvádza ukrajinská strana. Kremeľ mlčí a neoficiálne zdroje sa líšia. Niektoré potvrdzujú stratu troch lietadiel, iné hovoria o dvoch mŕtvych a dvoch živých členoch posádky, čo zodpovedá dvom Su-34. Ďalší zdroj priznáva zostrelenie jedného Su-34 a jednej helikoptéry, ktorá letela zachraňovať jeho posádku. Každopádne, aj ruská strana hovorí najmenej o dvoch stratených strojoch. A kým dovtedy bombardovali ukrajinské predmostie na ľavom brehu Dnepra pravidelne, v sobotu s náletmi náhle prestali.

V nedeľu ruská čierna séria pokračovala. Ukrajina ohlásila zostrelenie ďalšieho Su-34 v smere na Mariupoľ. Iný stroj Su-30SM odpálil raketu na Odesu nad Čiernym morom a bol zostrelený tiež. Ruskí vojenskí blogeri začali písať o tom, že náhly nárast strát ich letectva majú na svedomí nielen Patrioty, ale aj F-16, ktoré už podľa nich dorazili na Ukrajinu.

Vylepšené F-16

Tým sa dostávame k ďalším dobrým správam pre Ukrajinu. Podľa niektorých zdrojov boli prvé stíhačky F-16 sľúbené do konca roka 2023 a ich nasadenie je tak len otázkou času. Na sociálnych sieťach sa už objavilo aj video s F-16 v ukrajinských farbách, to však nezodpovedá skutočnosti. Podobné upútavky predchádzali aj dodávkam iných západných zbraní a treba ich brať ako súčasť psychologickej vojny. Oficiálne zdroje potvrdili len to, že prvých šesť ukrajinských pilotov práve dokončilo základný výcvik na F-16 a presunuli sa do Dánska, kde sa zdokonaľujú vo zvládaní rôznych bojových situácií.

Aj tak sa však v súvislosti s F-16 pre Ukrajinu objavilo viacero dobrých správ. Po Dánsku, Belgicku a Nórsku potvrdilo dodanie 18 strojov aj Holandsko. A počas mesiacov, ktoré boli potrebné na výcvik ukrajinských pilotov, nezaháľali ani štáty, ktoré stíhačky sľúbili. Všetky ich v rámci svojich možností modernizovali, najčastejšie zástavbou novšieho radaru. Ten umožní používať verzie rakiet AIM-120 AMRAAM s najdlhším možným dosahom.

Na nasadenie F-16 na juhu sa Ukrajina už niekoľko mesiacov cieľavedome pripravuje ničením ruských radarov a systémov protivzdušnej obrany. Vytvára tak priestor, v ktorom budú môcť F-16 kryť vlastné pozemné vojská bez obáv z ruskej reakcie. Práve pôsobenie ruských vrtuľníkov s protitankovými raketami a lietadiel s kĺzavými bombami bolo jedným z faktorov, ktoré limitovali ukrajinskú letnú ofenzívu. Počet vrtuľníkov už výrazne redukovali útoky rakiet ATACMS na ich letiská.

Rusko na očakávaný príchod F-16 reagovalo svojím typickým spôsobom – ohlásilo, že minimálne šesť týchto stíhačiek už bolo zničených na zemi na letisku v Odese. A doložili to aj fotkou zhoreného stroja. Problém tejto zúfalej ruskej propagandy je v tom, že dotyčná fotografia zachytáva nehodu F-16 v Belgicku v roku 2018.

Tisíc obrnencov pre Ukrajinu

Ďalšie dobré správy sa týkajú aj pozemných vojsk, Kanadská firma Roshel vyrobila koncom decembra tisíci kus obrneného vozidla Senator pre Ukrajinu. Prvých pár kusov dodali už vlani, ale výroba sa naplno rozbehla až tento rok. V januári ich bolo dodaných 200, v júli 550 a v októbri už 750. Senator číslo tisíc zišiel z linky teraz v decembri. Ich dodávky na Ukrajinu sú súčasťou kanadskej vojenskej pomoci.

zväčšiť Foto: Roshel Inc. obrnene vozidlo Roshel Senator Tisíci vyrobený obrnený transportér Roshel Senator pre Ukrajinu.

„Roshel dosiahol významný míľnik dodaním tisíceho obrneného vozidla Senator na Ukrajinu v predstihu, čím posilnil obranné schopnosti v kritických momentoch,“ povedal zakladateľ a generálny riaditeľ Roshel Inc. Roman Shimonov, ktorý sa mimochodom narodil v Sovietskom zväze a do Kanady emigroval pred desiatimi rokmi z Izraela. Roshel Senator slúži na Ukrajine ako obrnený transportér. Má dvojčlennú posádku a prepraví ďalších 10 vojakov. Straty týchto vozidiel sú vzhľadom na vysoký počet dodaných kusov minimálne – päť ich bolo zničených, tri poškodené a jedno Rusi ukoristili v použiteľnom sta­ve.

Munícia z Japonska

Obrnené vozidlá sú síce dôležité, ale pre Ukrajinu sú kritické dodávky delostreleckej munície a protivzdušné systémy. V tomto smere prišla dobrá správa z Japonska. Tokio sa rozhodlo zmeniť svoje pacifistické pravidlá týkajúce sa exportu zbraní. Rakety pre systém Patriot, ktoré vyrába v licencii, nedodá priamo na Ukrajinu. Poskytne ich však Spojeným štátom a tie tak budú môcť poslať Kyjevu rakety zo svojich zásob.

Japonsko by tiež malo dodať muníciu kalibru 155 mm. Tú vyrába v britskej licencii a tak by delostrelecké granáty išli do Británie a tá by mohla zásobovať Ukrajinu svojou muníciou. Japonská Rada národnej bezpečnosti o takýchto dodávkach bude rozhodovať prípad od prípadu. Aj rakety pre USA aj munícia pre Britániu by nemohli byť exportované do tretích krajín bez japonského súhlasu. Dodávky do krajín vo vojne totiž japonské zákony stále nedovoľujú. Po novom však môže Tokio dodávať zbrane do krajín, z ktorých má licenciu na ich výrobu. A to môže uvoľniť ich vlastné zásoby.

zväčšiť Foto: ZSU ukrajinsky namorny dron Mamai Nový ukrajinský námorný dron Mamai.

Na záver ešte spomeňme nové typy dronov, ktoré sa v tomto období objavili v ukrajinskej výzbroji. Vo vzduchu boli nasadené drony UJ-25 Skyline, ktoré sa vyznačujú prúdovým pohonom. Ukrajinci Na mori zas môžu použiť nový typ Mamai, ktorý je vyrobený z nepriestrelných materiálov a dokáže vyvinúť rýchlosť až 110 km/h. Má teda väčšiu šancu uspieť pri kamikadze útoku na vojnovú loď, ktorá sa bráni streľbou z ľahkých zbraní.