ONLINE: Zalužnyj pripúšťa, že môžu stratiť aj Avdijivku. CNBC: Rok 2024 bude pre Ukrajinu ešte ťažší

Po páde Marjinky sa podľa Zalužného môže dostať do ruských rúk o pár mesiacov aj Avdijivka, kde sa momentálne zvádzajú tvrdé boje. Podľa predpovedí analytikov pre americký spravodajský kanál CNBC bude rok 2024 pre Ukrajinu ešte ťažší ako rok 2023 a nepredpokladajú, že by mala sily na ďalšiu protiofenzívu.

Najdôležitejšie udalosti Vojna na Ukrajine trvá už 672 dní

6:20 Vrchný veliteľ ukrajinských ozbrojených síl Valerij Zalužnyj pripustil, že ruskí vojaci môžu do „dvoch až troch mesiacov“ dobyť mesto Avdijivka, severne od Donecka, o ktoré sa teraz zvádzajú tvrdé boje. Povedal to v utorok na tlačovej konferencii v Kyjeve, kde hovoril aj o stiahnutí sa ukrajinských vojakov z mesta Marjinka, ktoré má pre svoju polohu 30 km od Donecka stále strategický význam. Odôvodnil to tým, že hoci „bránime každý kus našej zeme, životy našich vojakov sú pre nás dôležitejšie“.

Americký spravodajský kanál CNBC uviedol, že rok 2023 bol pre Ukrajinu ťažký, ale rok 2024 bude ešte ťažší. Začiatkom roku 2023 sa vkladali veľké nádeje, že toľko vychvaľovaná ukrajinská protiofenzíva, ktorej spustenie sa očakávalo na jar, zmení priebeh vojny proti Rusku, uviedla CNBC. Nestalo sa tak a vyhliadky na prielom v roku 2024 sú tiež nepravdepodobné, uviedli vojenskí experti a obranní analytici pre americkú stanicu.

Predpovedajú, že intenzívne boje budú zrejme pokračovať aj v budúcom roku, ale je nepravdepodobné, že by kyjevské sily zahájili ďalšiu protiofenzívu. Rusko sa medzitým pravdepodobne sústredí na konsolidáciu územia, ktoré už obsadilo, najmä na východe Ukrajiny.

„Vojnové úsilie je neisté,“ povedal pre CNBC bývalý armádny poručík Stephen Twitty, kedysi zástupca veliteľa amerického európskeho velenia.

„Rusko môže vyhrať vojnu alebo Ukrajinci môžu vyhrať vojnu. A keď teraz vidíte ako sa majú veci, ak sa nad tým skutočne zamyslíte – čo sa dosiahlo tento rok? Rusko dosiahlo veľmi málo a to isté môžete povedať o Ukrajincoch,“ uviedol pre CNBC.

„Sme v situácii, že ak nie je jasný víťaz, dôjde k patu a možno aj k zmrazenému konfliktu. Podľa mňa môže nakloniť rovnováhu, ak Ukrajinci nebudú opäť zásobovaní a refinancovaní, ak nedostávajú vybavenie a ľudí, ktorých potrebujú. Potom by sa táto vojna mohla nakloniť k Rusom,“ poznamenal Twitty.

Podľa vyjadrení analytikov pre CNBC je nutné schváliť balíky pomoci zo strany USA aj EÚ a dodať aj nové zbrane, napríklad lietadlá či rakety s dlhším doletom. Kľúčová však zostáva najmä americká pomoc.

„Myslím si, že je dôležité pochopiť, do akej miery je Ukrajina v súčasnosti závislá od USA, pretože je podstatne viac závislá od Spojených štátov ako od EÚ,“ povedal Sam Cranny-Evans, obranný analytik z think tanku Royal United Services Institute.

„Ak voľby v USA prebehnú spôsobom, ktorý nebude v prospech Ukrajiny, v spojení so skutočnosťou, že EÚ jej tiež nevyjde v ústrety – produkcia munície je ďaleko od toho, aká by mala byť, aby dala Ukrajine nádej na prežitie a nádej na víťazstvo – tak to nie je veľmi veselá predpoveď na rok 2024,“ dodal pre CNBC.

Vzhľadom na to, že Ukrajina aj Rusko výrazne investujú do vojny, je nepravdepodobné, že dôjde k nejakým rokovaniam o jej ukončení alebo k dohode o prímerí. Obranní analytici tvrdia, že žiadna zo strán by nechcela rokovať, ak nemajú silnú pozíciu a nie sú schopní diktovať podmienky.

„V prípade, že budúci rok prezidentské voľby vyhrá republikán, najmä ak by to bol Donald Trump… a ak sa podstatne znížia finančné prostriedky, potom bude na Ukrajinu vyvíjaný zvýšený tlak, aby rokovala,“ povedal pre CNBC Mario Bikarski, analytik pre Európu a Rusko z Economist Intelligence Unit (EIU). Chápe, že Ukrajina momentálne vyjednávať nechce, ale okolnosti ju k tomu môžu prinútiť. Potom však zostáva otázka, či bude ochotné rokovať Rusko, ktoré bude vidieť slabnúcu podporu Západu a môže sa tak domnievať, že z tejto situácie dokáže ešte viac vyťažiť.

Ukrajinské sily spustili tento rok v lete protiofenzívu s cieľom oslobodiť okupované územia, ale ich postup sa zastavil. Kyjev sa zaviazal, že znovu získa všetky územia obsadené Ruskom, vrátane Krymského polostrova, ktorý Kremeľ anektoval v roku 2014.

Ruský minister obrany Sergej Šojgu oznámil v pondelok aj prezidentovi Vladimirovi Putinovi, že ruské sily „úplne“ dobyli Marjinku. Putin mu na stretnutí vysielanom v televízii zablahoželal k úspechu. Podľa neho to poskytuje „príležitosť na pohyb v širšej operačnej oblasti“. Šojgu tiež vyhlásil, že ovládnutie Marjinky umožní jeho vojakom „posúvať sa týmto smerom“ a „účinnejšie chrániť Doneck pred útokmi“ ukrajinských síl.