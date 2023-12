Slávna bojová švédska loď sa rozpadá. Kráľovské plavidlo čaká záchrana za milióny

Príkaz na stavbu veľkej, okázalo vyzdobenej lode dal švédsky kráľ Gustav II. Adolf. Plavidlo, pomenované po vládnucej dynastii Vasa, malo demonštrovať moc vtedajšieho švédskeho impéria. Jeho sláva ale trvala len niekoľko hodín; loď po vyplávaní v auguste 1628 urazila iba 1300 metrov a potom sa potopila.

V roku 1961 bol vrak lode vyzdvihnutý z hlbín a umiestnený do štokholmského múzea, ktoré od jeho otvorenia v roku 1990 navštívili už milióny turistov.

Podľa Magnusa Olofssona z múzea lode Vasa v Štokholme však teraz drevo lode začína praskať. „Už teraz je v lodi veľa puklín a my nechceme, aby vznikali ďalšie. Loď by sa nakoniec rozpadla,“ vyhlásil.

Problémy čiastočne pôsobí oceľová podporná konštrukcia, na ktorej je loď od roku 1964. Podľa Olofssona táto „kolíska“ vyvíja na plavidlo príliš veľký tlak, čím sa loď deformuje a vznikajú v nej praskliny. Drevo, z ktorého je loď postavená, je navyše chemicky rozrušované znečisťujúcimi látkami, ktoré doň prenikli v mori.

Pomôcť udržať loď pohromade má podľa Olofssona kostra, ktorej bude loď vo vnútri vystužená. „Musíme rozložiť váhu na väčšiu plochu a zabudovať vnútornú kostru, ktorá spomalí pohyb dole,“ uviedol Olofsson. Kvôli presunu terajších podporných stĺpov bude potrebné rozobrať podlahu múzea.

Oprava by sa mala začať na jar, a to za prevádzky múzea. „Je to veľká úloha. Štyri roky sme robili prieskum, aby sme rozhodli, ako k rekonštrukcii pristúpiť. Teraz začneme so samotnou stavbou, ktorá potrvá tiež štyri roky,“ povedal Olofsson. Podľa portálu The Guardian vedci svoje plány testovali na modeloch plavidla v skutočnej veľkosti, aby si boli istí, že všetko bude fungovať podľa ich predstáv.

Celkové náklady na rekonštrukciu sa odhadujú na 150 miliónov švédskych korún (približne 13 a pol milióna eur) a múzeum žiada darcov o finančné príspevky. Riaditeľka múzea Jenny Lindová dúfa v pomoc švédskej verejnosti. „Keď bola loď Vasa vytiahnutá z mora, švédska verejnosť sa spojila a umožnila jej záchranu. Neprispel len štát, ale tiež súkromné firmy a radoví občania,“ pripomenula.

Podľa Lindovej je loď Vasa úplne unikátna. „Žiadna iná loď zo 17. storočia nezostala zachovaná v takomto stave,“ podotýka.