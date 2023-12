Zomrel tvorca slávnej pištole. Milióny eur zarobil aj na Slovensku

Keď sa Gaston Glock náhodne dozvedel, že rakúska armáda zvažuje prezbrojenie svojich vojakov, pustil sa do práce napriek tomu, že s výrobou strelných zbraní nemal nijaké skúsenosti. Rodák z Viedne, ktorý mal vtedy 51 rokov, naposledy držal v ruke pištoľ ako 14-ročný chlapec, keď pred koncom druhej svetovej vojny zúfalý Adolf Hitler povolal do wehrmachtu už aj tínedžerov.

Bolo to v roku 1980, keď Glock započul debatu dvoch dôstojníkov o zamýšľanom nákupe pištolí. Zhodovali sa, že žiadna zbraň nesplní požadované špecifiká. Keď Glock povedal, že takú pištoľ vyvinie, zasmiali sa. „To, že som nevedel nič o výrobe strelných zbraní, bola moja výhoda," tvrdil po rokoch v jednom z mála rozhovorov, ktoré bol ochotný poskytnúť. Legendárny zbrojár Glock zomrel tento týždeň vo veku 94 rokov. Oznámila to jeho rovnomenná firma. O príčine úmrtia sa nezmienila.

Uspel dokonca aj v USA

Glock pracoval na vývoji neúnavne až do neskorej noci. Vyplatilo sa mu to – už v roku 1981 mu rakúske úrady udelili patent. Zbrani dal názov Glock 17. Číslo nebolo náhodné: označovalo v poradí jeho sedemnásty patent.

glock 17, zbraň Glock 17.

Rakúšan, ktorý vyštudoval strojné inžinierstvo, dovtedy vo svojej firme vyrábal najprv plastové a kovové diely na dvere a okná. Neskôr pridal nože, rýle a cvičné ručné granáty určené pre armádu. „Glock 17 prekonal všetkých konkurentov, tvorca pištole získal v roku 1983 objednávku od rakúskej armády na 20-tisíc kusov," pripomenul časopis Forbes.

Glockova pištoľ zožala úspech, pretože mala viacero výhod. Bola ľahšia v porovnaní s inými zbraňami, rýchlo vystrelila až 18 nábojov a zásobník sa dal expresne znovu nabiť. Glock 17 vyrobený najmä z plastu zároveň vynikajúco znášal akékoľvek nepriaznivé podmienky počasia, respektíve extrémne teploty. Dostal sa do výzbroje v desiatkach štátov sveta, dokonca si ho obľúbili aj policajti v USA, kde uspel v silnej americkej konkurencii.

Čítajte viac Ochranke izraelského premiéra zmizli v USA z batožiny štyri pištole

Takmer prišiel o život

Starostlivosť o aktíva svojej zbrojovky Glock zveril Charlesovi Ewertovi. Finančný poradca, ku ktorému sa správal ako k synovi, však začal zneužívať jeho dôveru. Keď Glock nadobudol dojem, že Ewert sa obohacuje na jeho úkor prelievaním peňazí do daňových rajov a kúpil si za ne luxusný dom vo Švajčiarsku, rozhodol sa odstrihnúť ho od firmy. Finančník, ktorému dlho úplne dôveroval, ho zrejme pripravil až o 100 miliónov dolárov.

Čítajte viac Skončí šéfka policajnej akadémie? Mikulec je za jej odstúpenie

Ewert reagoval krutou odplatou. V roku 1999 si najal bývalého zápasníka, aby Glocka zabil s tým, že vražda bude vyzerať ako smrteľný úraz. Páchateľ si zadovážil gumené kladivo a obeť prepadol vo vozovom parku.

Glock našťastie nielenže prežil útok, ale dokonca aj nájomného vraha zneškodnil. „Napriek tomu, že dostal sedem úderov do hlavy, útočníka priviedol do bezvedomia," napísali noviny New York Times. Glock, ktorý mal vtedy už 70 rokov, vďačil za svoju výbornú fyzickú kondíciu každodennému plávaniu. „Útok bola najlepšia vec, aká sa mi mohla pritrafiť, lebo v opačnom prípade by som Ewertovi naďalej dôveroval," povedal Glock.

Čítajte viac Do tendra na pištole pôjde Česká zbrojovka aj rakúsky Glock

Získal zákazku aj od polície na Slovensku

Pred štyrmi rokmi sa slovenské ministerstvo vnútra rozhodlo prezbrojiť príslušníkov policajného zboru. Vysvetlilo to tým, že dovtedajšie pištole typu CZ 82 sú po viac ako 25 rokoch používania opotrebované a treba zadovážiť moderné.

Ministerstvo si vybralo dvoch dodávateľov: firmy Glock a Česká zbrojovka. Štát za nové pištole zaplatil dovedna viac ako 11 miliónov eur, pričom najviac – až 17-tisíc kusov dodala Rakúšanova firma. Z Česka objednal rezort vnútra 9-tisíc pištolí. Polícia ocenila na Glockových revolveroch, že majú nízku hmotnosť, modernejšiu konštrukciu, vyššiu kapacitu zásobníka a sú vo výkonnejšom kalibre 9 mm Luger.

Čítajte viac Ministerstvo vnútra do konca roka kompletne prezbrojí policajtov

Uzavretý pred verejnosťou

Objednávateľa neúspešnej vraždy poslal súd za mreže na 20 rokov, nájomného zločinca odsúdil na 17 rokov väzenia. Glock síce vravel, že útok mu definitívne otvoril oči, aký je Ewert v skutočnosti, no na druhej strane pokus o vraždu zmenil jeho správanie až do konca života: takmer všetkým ľuďom prestal dôverovať a nevyhľadával pozornosť verejnosti.

Glock sa prvýkrát zosobášil v roku 1958. S manželkou Helgou, s ktorou mal tri deti, žil do roku 2011, keď sa s ňou rozviedol. Jeho druhá žena Kathrin bola od neho mladšia až o päťdesiat rokov.

Zo svojho bohatstva rozdával peniaze nielen na dobročinné účely, ale financoval tiež krajne pravicovú Slobodnú stranu Rakúska. Nešetril ani na druhej manželke, ktorej napríklad kúpil olympijského koňa za viac ako 10 miliónov eur, čo z neho urobilo jedného z najdrahších žrebcov v dejinách.