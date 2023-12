ONLINE: Ukrajina čaká na pomoc z USA: Strácame územia, keď nepríde, stratíme mestá

"Strácame niektoré územia, ale ak sa pomoc USA omešká, začneme strácať mestá," citoval americký denník The New York Times podpredsedu výboru ukrajinského parlamentu pre národnú bezpečnosť, obranu a spravodajstvo Jegora Černeva. V súvislosti s ruským postupom pri dedine Robotyne píše denník o vytriezvení z vývoja uprostred znižujúcej sa pomoci.

5:55 Rusko zaberá časť území, ktoré Ukrajina ťažko získala počas svojej protiofenzívy – s týmto titulkom píše americký denník The New York Times o situácii, keď meškajú balíky pomoci z USA aj Európskej únie pre Ukrajinu. V tejto súvislosti spomína ako príklad dedinu Robotyne, ktorú Západom vycvičené a vybavené ukrajinské brigády znovu dobyli v auguste po týždňoch bojov.

Inštitút pre štúdium vojny (ISW) v stredu uviedol, že ruské sily znovu zaujali pozície získané Ukrajinou počas protiofenzívy, „pravdepodobne po tom, ako sa ukrajinské sily na zimu stiahli na lepšie brániteľné pozície v blízkosti Robotyne“, napísal New York Times.

Strata Robotyne by bol podľa New York Times pre Ukrajinu výrazný morálny úder. Získanie Robotyne bolo jedným z mála úspechov ukrajinskej protiofenzívy. Jej obsadenie po týždňoch vyčerpávajúcich bojov – oveľa dlhších ako niekoľko dní, o ktorých si ukrajinské vojenské vedenie pôvodne myslelo, že to bude trvať – zdôraznilo obrovské výzvy, ktorým Kyjev čelil pri prebíjaní sa hlbokou a hustou ruskou obranou.

Keďže ukrajinské jednotky sú vyčerpané mesiacmi bojov, Moskva vyvíja tlak na celú frontovú líniu, aby znížila schopnosť Kyjeva stiahnuť svoje jednotky a doplniť ich pre budúce ofenzívy, povedal Jack Watling, výskumník a špecialista na pozemné vojny v Royal United Services Institute v Británii.

„Rusi budú mať v najbližších mesiacoch výhodu,“ povedal Watling v telefonickom rozhovore. Dodal však, že „nebudú schopní rozhodnúť o konflikte v najbližších mesiacoch“ kvôli nákladnému spôsobu boja Moskvy, ktorý znamená akceptovanie obrovských ľudských a materiálnych strát pre obmedzené územné zisky. Watling povedal, že ak by spojenci Ukrajiny pokračovali v posielaní ďalších zbraní, dynamika na bojisku by sa mohla zmeniť.

„Strácame niektoré územia, ale ak sa pomoc USA omešká, začneme strácať mestá,“ citoval americký denník podpredsedu výboru ukrajinského parlamentu pre národnú bezpečnosť, obranu a spravodajstvo Jegora Černeva.

„Geolokalizované zábery zverejnené 14. a 27. decembra naznačujú, že ruské sily nedávno postúpili západne od Verbove, ktoré sa nachádza asi deväť kilometrov východne do Robotyne,“ uviedol aj Inštitút pre štúdium vojny (ISW), ktorý sa domnieva, že ruské získanie týchto pozícií nie je v súčasnosti obzvlášť významné.

ISW postup Rusov v Záporožskej oblasti označuje ako vývoj, ktorý podporuje ich hodnotenie situácie na bojisku, že súčasná pozičná vojna na Ukrajine nie je stabilnou patovou situáciou. „Súčasná rovnováha môže byť vychýrená oboma smermi na základe rozhodnutí prijatých na Západe alebo v Rusku a obmedzené ruské zisky by sa mohli stať významnými, najmä ak Západ preruší vojenskú pomoc Ukrajine,“ píše inštitút.