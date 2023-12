NYT: Izraelská armáda nemala žiadny plán, bola dezorientovaná. Medzitým Hamas vraždil a unášal civilistov

Izraelská armáda bola úplne nepripravená na útok hnutia Hamas na izraelské pohraničie zo 7. októbra, spočiatku nemala jasné rozkazy od vedenia a mnohí vojaci sa spoliehali niekoľko hodín len na správy z mobilných aplikácií WhatsApp či Telegram, aby zistili, kam majú ísť napadnutým pomôcť. Vyplýva to z analýzy denníka The New York Times (NYT) založenej okrem iného na rozhovoroch s bývalými aj súčasnými dôstojníkmi izraelskej armády. Podľa NYT dôstojníci a záložníci, ktorí ten deň zamierili na juh pomôcť napadnutým kibucom, či už na základe rozkazu či z vlastnej iniciatívy, až na mieste zistili, aký tam vládne chaos.