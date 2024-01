S novym godom! Pozdrav od Putina: Orbánovi áno, Ficovi nie?

Podľa očakávania medzi nimi nechýba maďarský premiér Viktor Orbán. Predseda slovenskej vlády Robert Fico, ďalší z dvojice európskych lídrov, ktorých nedávno Putin pochváli, však na kremeľskom zozname adresátov pozdravných posolstiev nefiguruje.

Fico sa dočkal uznania od Putina na jeho výročnej tlačovej konferencii 14. decembra. Šéf Kremľa na nej tvrdil, že členské krajiny Európskej únie stratili svoju nezávislosť a prijímajú rozhodnutia v prospech Washington. „Faktom je, že do značnej miery stratili svoju suverenitu. Vidíme to, robia veľa rozhodnutí v ich neprospech, no napriek tomu to robia,“ citovala ruského prezidenta agentúra TASS.

Putin poznamenal, že „mnohé európske osobnosti sa navonok správajú ako generál Charles de Gaulle, ktorý bojoval za záujmy Francúzska so zbraňou v ruke, ale v praxi sa správajú ako maršal Philippe Pétain, ktorý hoci bol hrdinom prvej svetovej vojny, v tej druhej sa stal kolaborantom a podriadil sa vôli okupantov.“

"Takto sa správajú takmer všetci. Okrem pár ľudí – po voľbách sa objavil Fico, v Maďarsku Viktor Orbán. Veľakrát som už povedal, že to nie sú proruskí politici, ale pronárodní, chránia svoje vlastné záujmy, ale viac takých niet, jednoducho niet,“ poznamenal Putin.

„Tak som sa konečne dočkal a dostalo sa mi pochvaly aj s Viktorom Orbánom od ruského prezidenta,“ komentoval o dva dni neskôr Fico Putinove slová na Facebooku. „Ani neviete, čo ma to stálo úsilia – tie každodenné telefonáty do Moskvy s prosbami, aby priletelo na moju adresu nejaké prívetivé slovo,“ pokúšal sa premiér zľahčovať signál z Moskvy, ktorý niektorí opoziční politici označili za hanbu pre Slovensko.

„Ak ešte na Slovensku alebo v Európe niekomu nebolo jasné, kto podporuje vojnového zločinca Putina, tak sa nám teraz k tomu dokonca on sám priznal. Celému svetu je po týchto slovách jasné, že nám Fico svojim postojom k zločineckej agresii Ruska robí hanbu,“ citovala agentúra SITA europoslanca za KDH Ivana Štefanca (KDH).

To, že Putin s novoročným želaním nezabudne na predsedu vlády Maďarska, ako jedinej členskej krajiny EÚ, sa všeobecne očakávalo. Z Európy sa spomedzi úradujúcich štátnikov podobnej pocty dočkali už len traja ďalší, vrátane bieloruského diktátora Alexandra Lukašenka. Vo svete sú medzi adresátmi okrem iného šéfovia autokratických režimov v Sýrii, Venezuele, Nikarague, či Kube.

Putin vo svojom posolstve maďarskému premiérovi zdôraznil, že „napriek zložitej medzinárodnej situácii“ priniesol minulý rok do rusko-maďarských vzťahov „pozitívnu dynamiku“.

„Prezident Ruska potvrdil svoj záväzok pokračovať v konštruktívnej, pragmatickej súčinnosti, ktorá umožní realizovať dôležité spoločné ekonomické projekty, plne zodpovedajúce záujmom ruského a maďarského ľudu,“ píše sa na internetovej stránke Kremľa.

Ruský prezident zablahoželal aj lídrovi druhého členského štátu NATO, prezidentovi Recepovi Erdoganovi z Turecka, ktoré spolu s Maďarskom už druhý rok blokuje rozšírenie aliancie o Švédsko.

Medzi tými, ktorí sa dočkali gratulácie, bol aj srbský prezident Aleksandar Vučič. Srbsko, kandidátsky štát EÚ, sa rovnako ako Turecko nepripojilo k sankciám, ktoré západné krajiny uvalili na Rusko v súvislosti s inváziou na Ukrajinu.

Všetci traja, Orbán, Vučič a Erdogan, dostali novoročný pozdrav od Putina aj predchádzajúci rok – keď ruský prezident prestal gratulovať západným lídrom.

Na rozdiel od vlaňajška Putin tentoraz zablahoželal aj pápežovi Františkovi. Pápež opakovane odsúdil smrť civilistov na Ukrajine a modlil sa za ľud tejto krajiny, ale priamo neobvinil Rusko z agresie ani nekritizoval Putina.

Putin tiež zablahoželal lídrom postsovietskeho Spoločenstva nezívislých štátov (okrem Moldavska), najvyšším predstaviteľom krajín BRICS (India, Čína, Južná Afrika a Brazília), ako aj viacerým štátnikom, ktorí sa k agresii Ruska proti Ukrajine stavajú neutrálne, či ju dokonca podporujú.

„Okrem toho Vladimír Putin zablahoželal niekoľkým bývalým šéfom zahraničných štátov a vlád k Vianociam a Novému roku," píše sa na webe Kremľa, pričom zo západnej Európy sa spomína francúzsky exprezident Nicolas Sarkozy a bývalý nemecký kancelár Gerhard Schröder. Putin minulý rok Sarkozymu nezablahoželal, odvtedy sa ale bývalý šéf Elyzejského paláca o „rusko-ukrajinskom konflikte“ niekoľkokrát vyjadril v súlade s predstavami Moskvy.

Ešte pred rozsiahlou inváziou na Ukrajinu Putin zvykol lídrom západných krajín vrátane Spojených štátov pravidelne zaželať šťastný nový rok. Naposledy to spravil na prahu roku 2022. V roku 2019 Putin prvý a poslednýkrát zablahoželal k Novému roku aj ukrajinskému prezidentovi Vladimirovi Zelenskému. Do Kyjeva predtým prestal posielať pozdravy už v roku 2014, keď Moskva anektovala Krym a ňou podporovaní separatisti rozpútali boje na Donbase.