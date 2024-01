Zelenskyj: Ťažiskom vojny na Ukrajine sa stane Krym. Chce nemecké Taurusy na zničenie Kerčského mostu

Ťažiskom vojny na Ukrajine bude v nadchádzajúcom roku Krymský polostrov a s ním súvisiaca bitka o Čierne more, uviedol v pondelok publikovanom rozhovore s magazínom The Economist ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Pre Ukrajinu je podľa neho zásadné znížiť počet ruských útokov z tohto smeru. Odmietol, že by Rusko momentálne víťazilo, a vyzval spojencov na pokračovanie pomoci.