Haarec: Izraelskí činitelia majú obavu, že by pre Gazu mohli čeliť obvineniu z genocídy

Niektorí izraelskí činitelia majú podľa serveru denníka Haarec obavu z toho, že by Medzinárodný súdny dvor (ICJ) mohol Izrael obviniť z genocídy v Pásme Gazy. Na ICJ sa kvôli izraelskému vojenskému postupu v Gaze, kde už zomrelo okolo 22-tisíc Palestínčanov, koncom minulého roka obrátila Juhoafrická republika, podľa ktorej by sa Izrael mal zodpovedať práve z genocídy.

Haarec v článku píše o obavách bezpečnostných činiteľov a prokuratúry a informuje o vysoko postavenom izraelskom právnom expertovi, ktorý v uplynulých dňoch varoval najvyššie vedenie izraelskej armády pred „reálnym nebezpečenstvom, že súd vydá príkaz vyzývajúci Izrael na zastavenie paľby“. Izrael by podľa odborníka bol takýmto rozhodnutím viazaný.

Ak by takto súd rozhodol, panuje podľa denníka obava, že by to viedlo k izolácii Izraela a napríklad aj sankciám voči nemu či bojkotu izraelských firiem.

Juhoafrická republika vo svojom podaní Medzinárodnému súdnemu dvoru tvrdí, že Izrael v Gaze pácha genocídu a netrestá osoby, ktoré ku genocíde podnecujú. Je tiež presvedčená, že sa Izrael dopúšťa vojnových zločinov a zločinov proti ľudskosti.

Izrael, ktorý masívnou vojenskou operáciou reaguje na októbrový útok palestínskeho radikálneho hnutia Hamas, ktorý si v Izraeli vyžiadal okolo 1200 mŕtvych, to popiera a tvrdí, že dodržiava medzinárodné právo. Kritiky kvôli vysokému počtu civilných obetí či tomu, že na začiatku vojny Gazu úplne odrezal od dodávok vody, potravín či liekov, sa mu ale opakovane dostáva aj od medzinárodných organizácií a spojencov.

Potrebné sú dve veci

Expertka na medzinárodné právo z Haifskej univerzity Shelly Aviv Jeini je presvedčená o tom, že juhoafrickú sťažnosť nemožno brať na ľahkú váhu. Na preukázanie zločinu genocídy je podľa nej potreba dvoch vecí – jednak dokázať zámer vyhladiť určitú skupinu ľudí a jednak ukázať na konkrétne činy, ktoré tento cieľ napĺňajú.

Podotýka, že podľa Juhoafrickej republiky prvý bod dokladajú vyjadrenia vysoko postavených izraelských činiteľov a verejná atmosféra v Izraeli, kde niektorí hovoria o vymazaní Gazy z mapy alebo jej zrovnaní so zemou. Na druhý bod potom podľa africkej krajiny ukazujú rozsiahle škody spôsobené civilistom v Gaze či hlad, ktorým trpia.

Ďalší právnický expert Eliav Lieblich z univerzity v Tel Avive sa domnieva, že niektoré extrémistické vyjadrenia vysoko postavených izraelských činiteľov skutočne môžu byť považované za dôkaz zámeru ublížiť civilným obyvateľom Gazy. Zároveň by podľa neho ale pre Juhoafrickú republiku bolo zložité dokázať, že existuje priama súvislosť medzi vyjadreniami niektorých politikov a vojenskými akciami izraelskej armády. „Ale tieto nezodpovedné vyhlásenia o vymazaní Gazy budú vyžadovať, aby Izrael vysvetlil, prečo takýto zámer nemá,“ myslí si.

Medzinárodný súdny dvor sídli v haagskom Paláci mieru v Holandsku a je jedným zo šiestich hlavných orgánov OSN. Jeho hlavnou úlohou je riešiť spory medzi štátmi a podávať posudky o právnych otázkach na žiadosť oprávnených orgánov. Súd sa zaoberá napríklad početnými územnými spormi, v posledných rokoch ale aj otázkami genocídy. Rozsudky ICJ sú konečné a nemožno sa proti nim odvolať, súd ale zároveň nemá žiadne právomoci, ako štáty donútiť, aby sa jeho rozhodnutím riadili.