Favorit na šéfa NATO má tri prekážky: Orbána, dve ženy a málo peňazí na armádu

O novom generálnom tajomníkovi Severoatlantickej aliancie možno rozhodnú vzťahy medzi dvomi najdlhšie slúžiacimi premiérmi členských štátov Európskej únie. Nádejným uchádzačom o funkciu šéfa NATO je Mark Rutte, ktorý riadi Holandsko nepretržite od októbra 2010. Zatarasiť cestu do Bruselu by mu mohol Viktor Orbán, ktorý vedie Maďarsko bez prestávky od mája toho istého roku. Rutte potrebuje získať súhlas všetkých členských krajín aliancie, čo môže byť v prípade Orbánovho postoja viac ako otázne.

Meno nástupcu Jensa Stoltenberga na čele NATO by malo byť známe do summitu, ktorý sa uskutoční v júli 2024 vo Washingtone. (Výber dejiska vrcholnej schôdzky nie je náhodný, pretože na jar tohto roku aliancia oslávi 75. výročie svojho vzniku).

Zelenskyj: Stíhačky F-16 nám dodajú novú energiu Video Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj ďakuje Dánsku a Holandsku. Tieto krajiny sa rozhodli poskytnúť stíhačky F-16 Ukrajine. / Zdroj: Kancelária ukrajinského prezidenta

S favoritom sú v hre aj dve ženy

Už dlhšie sa špekuluje o tom, že Rutte má šancu nahradiť Stoltenberga alebo stať sa budúcim predsedom Európskej komisie po tohtoročných voľbách do europarlamentu. Pred necelými dvomi rokmi tvrdil, že sa nemieni sťahovať z Haagu do Bruselu: „Mám najlepšie zamestnanie na svete, nechcem odísť z holandskej politiky. Cítim sa, ako keby som sa nachádzal v polovici cesty," citovala ho vtedy agentúra Reuters.

Názor na zotrvanie v domácej politike zmenil vlani v lete, keď sa mu pre koaličné spory rozpadla vláda, čo viedlo na jeseň k predčasným parlamentným voľbám. Rutte prekvapujúco vyhlásil, že už kandidovať nebude a v kresle premiéra vydrží len do vytvorenia novej vlády (tá doteraz nevznikla, o jej vznik sa usiluje prekvapujúci víťaz volieb, ktorým sa stal líder krajnej pravice Geert Wilders).

So svojou vidinou viesť NATO sa prvýkrát zdôveril na konci októbra 2023 v rozhovore pre rozhlasovú stanicu Den Haag FM: „Takáto funkcia by bola zaujímavá, pretože by ponúkla možnosť pôsobiť niekoľko rokov na medzinárodnej scéne v období dramatických globálnych zmien."

Rutte však dodal, že si uvedomuje, že výber môže padnúť na niekoho iného: „Existuje veľká šanca, že tento post dostane nejaká Európanka, čo by bolo tiež dobré."

V hre sú dve ženy. „Estónska premiérka Kaja Kallasová a šéfka lotyšskej diplomacie Krisjanis Karinsová, obidve otvorene hovoria, že by chceli získať túto funkciu," poznamenala stanica Deutsche Welle, ale s tým, že v úlohe favorita sa ocitá Rutte.

Čítajte viac Estónska premiérka sa pýta Fica a Orbána: Čo chcete, ak sa vám nepáči pomoc pre Ukrajinu?

Roztržka Orbána s Ruttem

Doterajšie priesaky informácií z členských štátov NATO naznačujú, že zatiaľ neexistuje kompromis na možnej kandidátke namiesto Stoltenberga. Aj preto sa hovorí o Ruttem ako o pravdepodobnom novom generálnom tajomníkovi. Čo však urobí Orbán?

Medzi premiérmi Holandska a Maďarska to už viackrát zaiskrilo. Nevyhli sa slovným prestrelkám, aké sa často vo vzťahoch predsedov vlád členských štátov NATO (respektíve EÚ) nevyskytujú.

Foto: SITA/AP, Geert Vanden Wijngaert Belgium EU Summit Zdvorilostný úsmev a potlapkanie po chrbte. Viktor Orbán a Mark Rutte na summite EÚ.

V roku 2020 Rutte požadoval, aby prístup k eurofondom bol podmienený dodržiavaním zásad právneho štátu, v čom sa Maďarsko určite nesprávalo vzorne. „Používa komunistický slovník," odkázal Orbán. „Neviem, aký má holandský premiér osobný dôvod, aby nenávidel mňa alebo Maďarsko, ale útočí tak tvrdo a dáva veľmi jasne najavo, že keďže Maďarsko podľa jeho názoru nerešpektuje zásady právneho štátu, musí byť finančne potrestané," doplnil podráždene.

O rok neskôr slovný konflikt eskaloval. „Rutte vyzval Orbána, aby spustil proces odchodu Maďarska z EÚ, keďže spor o práva gejov a lesieb prehĺbil izoláciu maďarského premiéra medzi členskými štátmi únie," napísala agentúra Bloomberg o ataku za zatvorenými dverami rokovania. Išlo o reakciu na prijatie maďarského zákona zacieleného proti šíreniu homosexuality. Kým Orbán je odporca sexuálnej inakosti, naopak, tradične liberálne Holandsko má k nej úplne zhovievavý postoj.

Deutsche Welle informovala, že v kuloároch Orbán povedal, že nemá chuť podporiť kandidatúru Rutteho. Možný nesúhlas maďarského premiéra však nemusí byť jeho jedinou prekážkou.

Kallasová si rypla do Rutteho

Členské štáty NATO sa zaviazali, že budú dávať na obranu najmenej dve percentá hrubého domáceho produktu (HDP). Holandsko sa však nemôže chváliť skvelým vysvedčením. V rozpočte pre ozbrojené sily robilo škrty, dokonca také, že od roku 2004 nemá delostrelectvo (kvôli úsporným opatreniam ho predalo Fínsku).

Krajina tulipánov dlhodobo nespĺňa záväzok dvoch percent HDP, čo nenahráva ambícii Rutteho šéfovať aliancii. Holandsko sa rozhýbalo až v poslednom čase, keď jeho vláda avizovala, že v tomto roku pôjde na obranu 2,03% HDP a v roku 2025 to bude tiež objem financií tesne nad úrovňou dvoch percent.

Foto: SITA/AP, Yves Herman Volodymyr Zelenskyj, Mark Rutte, Holandsko Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj (vľavo) a holandský premiér Mark Rutte počas návštevy vojenskej základne Soesterberg v Holandsku 4. mája 2023.

Naopak, Estónsko výrazne prekračuje sľúbenú sumu, v tomto roku to má byť až okolo troch percent HDP. „Mal by určite pochádzať zo štátu, ktorý vynakladá dve percentá HDP na obranu. A bolo by milé, keby to bola žena," povedala nedávno o tom, kto by mal riadiť NATO, Kallasová počas debaty, na ktorú ju pozval server Politico. „Takže je logické, aby ním bol Rutte," dodala ironicky, čím vyvolala smiech v obecenstve.

Skončí na univerzite?

Čo sa týka niekdajšieho nórskeho premiéra Stoltenberga, členské krajiny aliancie mu jeho mandát opakovane predĺžili, lebo stavili na istotu počas Putinovej vojny proti Ukrajine. Možnosť zotrvať na čele NATO si však Nór už nepripúšťa, vo funkcii určite skončí na jeseň tohto roku.

Stoltenberg: Žijeme v nebezpečnom svete, ale Slovensko sa môže spoľahnúť na NATO Video Generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg v Bratislave v júni 2023. / Zdroj: FB Úradu vlády SR

Kým Stoltenberg oslávi v marci 65 rokov, a preto môže spokojne myslieť na politický dôchodok, naopak, Rutte bude mať vo februári ešte len 57 rokov, čiže má pred sebou ešte dosť času, aby pracoval. Vie už, čo by robil po odchode z funkcie premiéra a keby mu nevyšiel zámer nahradiť Nóra v Bruseli?

Foto: TASR/AP rutte Holandský premiér Mark Rutte odchádza na bicykli po tom, ako v Haagu odvolil v parlamentných voľbách.

„Ako hobby mám to, že stále vyučujem na univerzite dve hodiny týždenne… a keby mi NATO nevyšlo, čo je stále možné, pravdepodobne by som sa chytil niečoho takého," citoval Politico Rutteho, ktorý je, mimochodom, známy tým, že do sídla vlády rád jazdí na bicykli.