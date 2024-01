Na dráhe tokijského letiska Haneda horelo lietadlo, všetkých ľudí sa podarilo evakuovať

Podľa prvotných informácií sa tam zrazilo dopravné lietadlo Japan Airlines s lietadlom pobrežnej stráže.

Podľa záberov miestnej televízie z boku lietadla Japan Airlines počas pohybu po dráhe vyšľahli plamene. Agentúra AP uvádza, že v prípade dopravného lietadla ide o let JAL 516 z mesta Čitose na ostrove Hokkaido do Tokia. Z informácií špecializovaného portálu FlightAware.com vyplýva, že na tento let bolo nasadené veľké lietadlo Airbus A350–900.

Televízia NHK odvysielala zábery pasažierov opúšťajúcich lietadlo cez únikový sklzný žľab. Podľa najnovších správ z lietadla evakuovali všetkých 367 cestujúcich. Bezprostredne nebolo jasné, či sa pri incidente niekto zranil.