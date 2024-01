Škandál v Londýne: Slovenka v britskom rozhlase sa živila ako špiónka

Údajnou agentkou bola Terézia Javorská. Komunistická špiónka v srdci BBC – s týmto titulkom Daily Mail začína správu o nej. Poukázal pritom na to, že podľa bezpečnostných expertov ide vôbec o prvý odhalený prípad agenta pracujúceho v britskom verejnoprávnom rozhlase a televízii od začiatku studenej vojny.

Javorská sa dostala do Británie v mladom veku. Do Anglicka sa jej podarilo prísť v roku 1969. Najprv si zarábala na život ako pestúnka. Potom vyštudovala sociológiu na univerzite v Londýne. Vysokoškolské vzdelanie jej otvorilo dvere do mediálneho priestoru. „Do BBC nastúpila po promócii v roku 1976 a neskôr sa stala vedúcou slovenskej sekcie, ktorá pracovala popri českom oddelení," uviedol Daily Mail. Venovala sa rozhlasovej tvorbe.

Bývalí kolegovia Javorskej o nej hovoria, že vyzerala atraktívne, ale na druhej strane poznamenali, že v redakcii nebola veľmi obľúbená, čo vyplývalo aj z jej tvrdých pracovných metód. Zo spisu Štátnej bezpečnosti (ŠtB) vyplýva, že napriek tomu, že v Británii sa tešila priaznivej finančnej situácii, tajne sympatizovala s československým komunistickým režimom, ktorý považovala za spravodlivejší v porovnaní so zriadením kapitalistických krajín.

Daily Mail zistil, že Javorská súhlasila so spoluprácou s ŠtB v polovici osemdesiatych rokov 20. storočia. Podľa britského denníka ju zlanáril československý agent s diplomatickým krytím na jednom večierku v Londýne. „Má prístup k interným informáciám o spravodajstve britských masmédií proti krajinám socialistického východného bloku a politickým správam. Vďaka kontaktom s objektmi záujmu má dobré predpoklady na vyhľadávanie a hodnotenie vhodnosti jednotlivcov," hlásil do Prahy rozviedčik.

Javorská sa spočiatku obávala, či má spolupracovať s ŠtB, pretože v roku 1984 Británia vyhostila dvoch odhalených československých špiónov. Zo spisu z decembra 1985 však vyplýva, že nakoniec prikývla. Styčný dôstojník oznámil do svojej pražskej centrály, že Javorská je ochotná „plniť naše úlohy". V správe doplnil toto: „Doteraz sme s ňou absolvovali trinásť stretnutí, počas ktorých odovzdala informácie o československých nepriateľských emigrantoch v krajine a o ich aktivitách a tiež o stave vecí v českej a slovenskej sekcii BBC."

Exkolegovia Javorskej si podľa britského denníka spomínajú, že zvykla negatívne reagovať na zaraďovanie príliš kritických správ o československom komunistickom režime. Nijaké podozrenie zo špionáže však nikdy nevyvolala. Mimochodom, bola známa tým, že pravidelne chodievala do kostola. Podľa archívov sa Javorská stala plnohodnotnou agentkou v auguste 1987. Vyznieva prinajmenšom prekvapujúco, že sa dala do služieb ŠtB v období, keď odolnosť totalitného režimu v Československu už nebola taká silná ako niekoľko rokov predtým, než nastal závan sovietskej perestrojky po príchode Michaila Gorbačova k moci na jar 1985.

Javorská mala krycie meno Vora. Jej riadiacim dôstojníkom bol Jan Pavlíček (diplomat pôsobiaci aj ako agent), ktorého napokon britská vláda v apríli 1989 vyhostila. Tajná činnosť Slovenky sa skončila po novembri 1989, keď sa československý komunistický režim zrútil, tvrdí Daily Mail.

Počas stretávania s Pavlíčkom postupovala veľmi obozretne. Keď prichádzala na dohodnutú schôdzku, signalizovala, či je všetko v poriadku alebo má podozrenie, že by ju niekto mohol sledovať. Igelitovú tašku zo známeho londýnskeho nákupného centra niesla v pravej ruke, ak sa cítila bezpečne, naopak, v ľavej ruke ju držala v prípade, že tušila, že nemá stopercentnú istotu.

Slovenské rozhlasové vysielanie BBC trvalo do roku 2005. Javorská bola až dovtedy šéfka slovenskej sekcie.

„Posledné vysielanie slovenskej redakcie BBC by malo odznieť v utorok 20. decembra 2005, teda 66 rokov potom, čo sa slovenčina na vlnách BBC ozvala po prvý raz. Vtedy sa naše vysielanie šírilo pod znelkou Volá Londýn!“ oznámila Javorská na slovenskojazyčnej webovej stránke BBC.

Daily Mail oslovil so žiadosťou o reakciu jej príbuzných, tí sa však odmietli vyjadriť. Stanovisko Javorskej noviny nepriniesli. Z textu nie je jasné, či je ešte schopná komunikovať. Pred tromi rokmi utrpela úraz pri autonehode, odvtedy žije v starobinci. Keď sa dokázala sama o seba postarať, žila vo svojom byte vo vyhľadávanej londýnskej štvrti Kensington. Daily Mail napísal, že hodnota jej bytu predstavovala 1,5 milióna libier.

Javorská mohla byť nepochybne veľmi cenným zdrojom informácií ŠtB, pretože sa poznala aj so slovenskými politickými emigrantmi v Británii. Ako šéfka slovenskej sekcie mala zároveň voľný prístup na dôležité podujatia v Londýne. A nielen tam. Na internete je síce o nej minimum správ, no dá sa napríklad nájsť informácia, že v novembri 1988 pricestovala do Talianska, kam totalitný režim výnimočne umožnil vycestovať Alexandrovi Dubčekovi, hlavnej osobnosti reformného procesu z roku 1968. Dubček si vtedy prišiel do Bologne prevziať čestný doktorát, ktorý mu udelila tamojšia univerzita. Medzi tými, čo mu tlieskali, bola zjavne aj agentka ŠtB.