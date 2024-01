ONLINE: Za päť dní 500 rakiet a dronov. Rusko stavilo na vzdušné útoky

Rusko útočí na ukrajinské ciele raketami a dronmi. Počas piatich dní ich bolo päťsto. Je to najmasívnejšia vzdušná kampaň vojny na Ukrajine.

6:20 Za posledných päť dní Ukrajina čelila náletom 500 rakiet a dronov, povedal ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj britskému premiérovi Rishimu Sunakovi, s ktorým si telefonoval. Predtým napísal, že vojaci protivzdušnej obrany odvádzajú v posledných dňoch neuveriteľnú prácu. „Som vďačný všetkým našim partnerom, ktorí pomáhajú posilňovať náš vzdušný štít. Je zrejmé, že to denne a každú noc pomáha zachraňovať stovky životov,“ dodal prezident.

Pri predchádzajúcom rozsiahlom ruskom útoku z 29. decembra Rusko na Ukrajinu podľa ukrajinských úradov vyslalo približne 158 rakiet a bezpilotných lietadiel. Útok si vyžiadal desiatky mŕtvych a viac ako 100 zranených. Podľa amerického prezidenta Joea Bidena išlo o najväčší vzdušný útok od začiatku plnohodnotnej ruskej invázie na Ukrajinu pred takmer dvoma rokmi.

Ruský prezident Vladimir Putin v pondelok sľúbil odvetu za sobotňajší ukrajinský útok na ruské prihraničné mesto Belgorod, pri ktorom podľa ruských úradov zomrelo 25 ľudí.

Utorkový ruský útok proti Ukrajine vyšiel Moskvu na takmer 620 miliónov dolárov. Ako informuje spravodajský portál Kyiv Independent, vyplýva to z odhadu ukrajinského magazínu Forbes.

Rozsiahly ruský útok, ktorý sa ráno zameral na Kyjiv, jeho okolie a Charkov, zahŕňal prinajmenšom 99 rôznych rakiet a predchádzala mu vlna 35 dronov Šáhid. Útok si vyžiadal piatich mŕtvych a 127 zranených, medzi nimi i detí. Ukrajinské vzdušné sily uviedli, že Ukrajina zneškodnila všetky drony a 72 rakiet.

Ruské sily použili strely s plochou dráhou letu Ch-101, 555 a 55, rakety Kalibr, hypersonické balistické rakety Kinžal, balistické strely Iskander a protiradarové strely Ch-31P.

Forbes vypočítal náklady Moskvy na základe odhadov, že okrem iného jedna raketa Ch-101 stojí 13 miliónov dolárov, Kalibr 6,5 milióna, Kinžal 15 miliónov a Iskander 3 milióny dolárov. Dron Šáhid-136 vyjde na 50-tisíc dolárov.

"Pokrytecké Rusko. Obviňuje ostatných z genocídy a samo opäť bombarduje civilné ciele na Ukrajine a vraždí nevinných. Chce, aby sme boli z vojny unavení a Ukrajincov nechali v štichu. Ale to sa nestane. Ani tento rok, ani nikdy, "uviedol v reakcii pre ČTK český minister zahraničia Jan Lipavský. Kvôli ostreľovaniu Belgorodu zvolalo Rusko cez víkend rokovanie Bezpečnostnej rady OSN. Moskva vyzvala, aby sa český zástupca pri OSN zúčastnil a vysvetlil české dodávky zbraní na Ukrajinu. Česko to odmietlo.

Nedávne rozsiahle ruské útoky voči Ukrajine sú podľa predsedu Európskej rady Charlesa Michela ukážkou toho, že Moskva nemá záujem o mierové rokovania. Ako informuje spravodajský portál Ukrajinská pravda, Charles Michel to uviedol na sociálnej a mikroblogovacej sieti X.

„Pre každého, kto verí fámam, že Rusko má skutočný záujem o mierové rozhovory, rekordný počet bezpilotných lietadiel vypálených na Ukrajinu za posledných 24 hodín ukazuje skutočný zámer Moskvy," vyjadril sa Michel. Poukázal pritom na to, že tieto útoky su o to cynickejšie, keďže ich Rusko zintenzívnilo v čase príchodu nového roka. Napokon zopakoval, že Európska únia stojí pri Ukrajine.

Na Michelovo vyjadrenie reagoval na platforme X ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, ktorý mu poďakoval za to, že „presne povedal to, čo si všetci myslíme a cítime“. „Som vďačný za EÚ a vašu vytrvalú podporu Ukrajine. Európska jednota je silnejšia ako ruský teror. Už sme to mnohokrát dokázali a som si istý, že zostaneme silní a jednotní,“ dodal Zelenskyj.