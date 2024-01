Palestínski radikáli mali v najväčšej nemocnici Gazy veliteľstvo aj rukojemníkov

S odvolaním sa na čerstvo odtajnené závery rozviedok o tom v noci na dnes informovala americká tlač. Hodnotenie podporuje vyhlásenia, ktorými Izrael zdôvodňoval novembrový zásah v nemocnici Šifá.

Izraelské jednotky do areálu vstúpili v polovici novembra, zatiaľ čo v nemocnici zostávali stovky lekárov a pacientov a tiež mnoho ľudí hľadajúcich útočisko pred izraelským bombardovaním. Niekoľkodňová razia vyvolala medzinárodnú vlnu kritiky, ktorá prichádzala najmä od predstaviteľov arabských krajín a OSN.

Washington už vtedy uvádzal, že má informácie o aktivitách radikálnych hnutí Hamas a Palestínsky islamský džihád (PIJ) v nemocnici Šifá a v tuneloch vybudovaných pod ňou. V novej správe podľa agentúry AP tajné služby uvádza, že ozbrojenci v týchto miestach mali „veliteľskú infraštruktúru“, prechovávali „niektoré zbrane“ a držali aspoň „niekoľko málo rukojemníkov“.

„Spravodajcovia Spojených štátov sú presvedčení o svojom hodnotení tejto veci a nezávisle overili informácie o využívaní nemocničného komplexu zo strany Hamasu a PIJ na rôzne účely spojené s jeho kampaňou proti Izraelu,“ cituje AP zo správy, ktorú jej poskytol nemenovaný americký činiteľ.

Denníku The New York Times zase vysokopostavený zdroj oznámil, že americké rozviedky získali informácie o tom, že bojovníci Hamasu niekoľko dní pred izraelskou raziou nemocnicu opustili, pričom ničili dokumenty a elektroniku. Denník podotýka, že tajné služby zatiaľ pre svoje závery o aktivitách radikálov neposkytli žiadne vizuálne dôkazy.

Podľa AP nové hodnotenie predstavuje doteraz najdôraznejšiu americkú podporu izraelských vyjadrení o „vojenských“ aktivitách v areáli Šifá. „Vypustené informácie však úplne nepotvrdzujú niektoré z najvýznamnejších izraelských tvrdení o tom, že nemocnica slúžila ako centrálny uzol aktivít Hamasu a Palestínskeho islamského džihádu,“ pokračuje spravodajská agentúra.

V snahe podporiť svoj výklad udalostí izraelská armáda po zásahu v nemocnici zaviedla do areálu skupinu novinárov, ktorým ukazovala vstup do tunelov pod zdravotníckym zariadením, a začala publikovať sériu fotografií a videí týchto miest. Podľa nedávnej analýzy denníka The Washington Post však tieto snímky ani ďalšie voľne dostupné zábery či satelitné snímky nepreukazujú, že Hamas komplex využíval ako veliteľské centrum.

Nemocnica Šifá, ktorá leží na severe Pásma Gazy, bola s postupom izraelského ťaženia proti Hamasu nútená obmedzovať starostlivosť pre nedostatok liekov, vody či paliva. Izraelská armáda v novembri zatkla jej riaditeľa a o mesiac neskôr Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) uviedla, že nemocnica prestala fungovať.