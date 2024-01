Messi pokrstí Malé mesto na mori. Bude to plavba len pre bohatých?

Icon of the Seas - najväčšia výletná loď je svojou dĺžkou porovnateľná s tromi futbalovými štadiónmi.

Icon of the Seas - najväčšia výletná loď je svojou dĺžkou porovnateľná s tromi futbalovými štadiónmi.

Výber Messiho na krst nebol vôbec náhodný. Vlastníkom lode s názvom Icon of the Seas (v preklade Ikona morí) je totiž spoločnosť Royal Caribbean. Tá má väčšinový podiel v americkom futbalovom klube Inter Miami, za ktorý 36-ročný Argentínčan hráva. Messi je osemnásobný držiteľ Zlatej lopty, ocenenia pre najlepšieho futbalistu na svete, naposledy ju získal vlani na jeseň za svoje famózne výkony v sezóne 2022/2023.

Icon of the Seas dostala prezývku Malé mesto na mori. Nečudo, veď sa na ňu zmestí viac ako 7 500 cestujúcich a okolo 2 350 zamestnancov. Celkový počet bezmála 10-tisíc ľudí preto navodzuje dojem plávajúceho mestečka.

Loď má dĺžku až 365 metrov

Stavebné náklady na Icon of the Seas dosiahli v prepočte 1,9 miliardy eur. Dĺžka lode je porovnateľná s tromi futbalovými štadiónmi: má 365 metrov, čo, mimochodom, symbolizuje počet dní v roku. Jej tonáž je 250 800 ton, čím prekonala všetky doterajšie výletné lode. Celkový počet kajút je 2 805. Dovedna má 20 palúb, z toho 18 je určených pre pasažierov.

Zájazdy sa už predávajú po celom svete, Slovensko nevynímajúc. Jedna z cestovných kancelárií ponúka pobyt na Icon of the Seas vo februárových a v marcových termínoch. Ceny, v ktorých je už zahrnuté stravovanie formou plnej penzie, sa pohybujú hlavne v závislosti od polohy kajuty. Najlacnejšia sedemdenná plavba vo vnútornej kajute (čiže bez okna) vychádza zhruba na 1 800 eur. Ubytovanie s balkónom (takisto na týždeň) už stojí viac ako 3-tisíc eur. V cene nie je zahrnutá spiatočná letenka, takže záujemca zo Slovenska musí počítať orientačne ešte s tisíckou eur navyše.

Treba upozorniť, že tieto ceny sú určené pre bežných turistov. Prevádzkovateľ rátal aj s tým, že na palubu dostane milionárov.

Plavba za viac ako 100-tisíc eur

Ubytovanie pre bohatú klientelu je nielen za päťcifernú sumu, ale dokonca aj za šesťcifernú. Najdrahší je trojpodlažný apartmán s rozlohou 165 štvorcových metrov a s dvomi balkónmi s výhľadom na more. Cena je viac ako 100-tisíc eur, pričom za jednu osobu sa platí v prepočte 50 303 eur.

Icon of the Seas ponúka cestujúcim až sedem bazénov. Pre nadšencov hazardu je k dispozícii kasíno. Súčasťou lode je veľa reštaurácií a barov.

Malé mesto na mori vyrobili v lodeniciach vo fínskom prístavnom meste Turku. Keď Messi buchne šampanské, Icon of the Seas sa vydá na svoju prvú oficiálnu plavbu. Výlet sa začína nalodením na Miami a tam loď po siedmich dňoch zase aj zakotví. Program plavby pozostáva z troch dní na mori a z troch zastávok pri pobreží (dvakrát v Mexiku a jeden raz na Bahamských ostrovoch).

Loď stavali okolo 900 dní, slúžiť mala už skôr

Vzhľadom na to, že Icon of the Seas je najväčšia výletná loď na svete, stavba netrvala príliš dlho. Veľkolepé dielo vybudovali za niečo viac ako deväťsto dní.

Podľa pôvodného plánu loď mala začať slúžiť dovolenkárom už od roku 2022, no nepredvídané okolnosti to oneskorili. Príčinou bola celosvetová pandémia koronavírusu, ktorá mala za následok, že staviteľom Icon of the Seas meškali dodávky mnohých komponentov.