Slovenská špiónka v BBC nebola jediná, známy je aj prípad kapitána Minaříka

Kým pri BBC ide o prvý odhalený prípad pôsobenia komunistickej agentky v jej štruktúrach, iná rozhlasová stanica, ktorú v Československu za bývalého režimu tajne počúvali státisíce poslucháčov, mala s infiltrovanými špiónmi už dávno svoje neblahé skúsenosti.

V Česku i na Slovensku doteraz rezonuje meno Pavla Minaříka, dnes už 78-ročného bývalého agenta ŠtB a neskôr podnikateľa. Bývalý hlásateľ Československého rozhlasu sa v roku 1967 stal tajným spolupracovníkom komunistickej tajnej služby s krycím menom Ulyxes a neskôr Play.

V roku 1969 ho Štátna bezpečnosť vyslala do Západného Nemecka, kde pracoval v Mníchove ako redaktor americkou vládou financovaného Rádia Slobodná Európa. Pôsobil tam až do roku 1976, keď sa vrátil do Československa, kde ho komunistický režim využil na diskreditačnú kampaň proti RFE.

Na medzinárodnej tlačovej konferencii v Prahe si „kapitána Minaříka“, ako sa sám predstavil, prišlo vypočuť 137 spravodajcov zo 16 krajín. Podľa dobovej tlače pred nimi odhalil „prehnitú tvár stanice Slobodná Európa i celej československej emigrácie“.

Minařík tvrdil, že v „štvavej vysielačke“ Slobodná Európa pôsobil ako pracovník československej rozviedky, čo bola ale podľa Českého rozhlasu pravda len na papieri.

Kapitána z neho urobil až po návrate vtedajší minister vnútra, ktorý ho tiež spätne od roku 1968 prijal do Zboru národnej bezpečnosti, čím mu okrem iného zabezpečil vysoký plat i výsluhový dôchodok.

Počas svojho šesťročného pôsobenia v redakcii Rádia Slobodná Európa Minařík odovzdával ŠtB kľúčové informácie o jej chode aj zamestnancoch. Z vlastnej iniciatívy navrhol vykonať aj bombový útok v sídle RFE. Akciu napokon neuskutočnil, ale v apríli 1981 sa o ňu pokúsila rumunská komunistická tajná služba Securitate. Pri výbuchu vtedy utrpeli zranenia štyria ľudia.

Zo služieb ministerstva vnútra Minařík odišiel v roku 1990 v hodnosti plukovníka a stal sa súkromným podnikateľom. Založil bezpečnostnú agentúru, na ktorú mu vysokou sumou prispela Komunistická strana Československa. Neskôr figuroval ako konateľ alebo spoločník v ďalších firmách.

Minaříka v súvislosti s plánovaným bombovým útokom proti RFE začala polícia stíhať v roku 1991. O dva roky neskôr bol za všeobecné ohrozenie odsúdený na štyri roky väzenia. V odvolacom procese bol však tento rozsudok zrušený.

Bývalý agent ŠtB si napriek tomu istý čas posedel za mrežami. Súd ho v roku 2009 poslal na štyri roky do väzenia za poisťovací podvod spáchaný v roku 1996.