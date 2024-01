Ukrajinci sa stránia televíznych správ. Vykresľujú vojnu príliš ružovo

Program nazývaný „Telemaratón, Jednotné noviny“ je zásadným nástrojom ukrajinskej informačnej vojny a vládni predstavitelia, ktorí v ňom pravidelne vystupujú, ho chvália za jeho úlohu v boji proti ruským dezinformáciám a pri udržiavaní morálky. Vládou schválená relácia sa však stáva terčom kritiky za to, že predkladá ružový obraz vojny, píše denník The New York Times.

„Je to zbraň,“ povedal vlani v januári ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj o programe, ktorý spoločne produkujú a nepretržite vysielajú najväčšie televízne kanály v krajine. Po takmer dvoch rokoch vojny sú však Ukrajinci Telemaratónom unavení. To, čo bolo svojho času považované za kľúčový nástroj na udržanie krajiny pohromade, je teraz čoraz viac zosmiešňované ako niečo, čo nemá ďaleko k ‚hlasnej trúbe‘ vlády. Diváci sa sťažujú, že relácia často vykresľuje boje príliš ružovo, skrýva znepokojivý vývoj na fronte a klesajúcu podporu zo strany Západu – a v dôsledku nepripravuje obyvateľov na dlhú vojnu.

Postupom času sledovanosť Telemaratónu a dôvera divákov prudko klesli, čo odborníci považujú za známku širšieho rozčarovania obyvateľov vládou, zatiaľ čo sa víťazstvo na bojisku stáva nedosiahnuteľným. Mnoho divákov namiesto toho trávi čas sledovaním populárnych reality show a zábavných relácií. „Všetci už majú dosť toho obrazu, ktorý hovorí: ‚Vyhrávame, všetci nás majú radi a dávajú nám peniaze‘. Je to štátna propaganda,“ povedala Oksana Romaňuková, šéfka kyjevského Inštitútu masových informácií (IMI), ktorý monitoruje médiá.

Telemaratón, ktorý bol spustený po začiatku ruskej invázie, zahŕňa šesť televíznych spoločností s predvojnovou sledovanosťou približne 60 percent divákov. Každá televízna spoločnosť má k dispozícii niekoľkohodinové časové úseky, ktoré plnia správy a komentáre, ktoré potom všetci účastníci vysielajú na svojich spravodajských kanáloch. Program oficiálne uzákonil prezidentský dekrét a asi 40 percent jeho financovania pochádza od vlády, uviedol Oleksandr Bohuckyj, riaditeľ spoločnosti StarLight Media, hlavnej mediálnej skupiny, ktorá sa projektu zúčastňuje.

Zostáva však nejasné, do akej miery majú úrady kontrolu nad redakčnou prácou Telemaratónu. Viacerí mediálni experti a novinári zapojení do programu uviedli, že Oleksandr Tkačenko, ktorý bol do júla ukrajinským ministrom kultúry a informácií, sa zúčastnil na stretnutiach, na ktorých sa spravodajstvo koordinovalo. Rezort na žiadosti o komentár nereagoval. Obavy z vládneho vplyvu sa objavili tiež po tom, ako bola niekoľkým kanálom prevádzkovaným politickými oponentmi prezidenta Volodymyra Zelenského zakázaná účasť v Telemaratóne.

Na začiatku vojny väčšina Ukrajincov považovala projekt za životne dôležitý. Ako sa ruské vojská blížili k ukrajinským mestám a dedinám, Telemaratón informoval divákov o bojoch a radil im, kde nájsť úkryt a kedy sa evakuovať. „Bol to obsah, ktorý zachraňoval životy,“ povedala Chrystyna Havryljuková, vedúca spravodajstva verejnoprávnej stanice Suspilne, ktorá sa na Telemaratóne podieľa. Relácia tiež v kritickej dobe dvíhala náladu ľudí, zatiaľ čo vysielala inšpiratívne Zelenského posolstvo do miliónov domácností. „Ľuďom to dodalo náladu, guráž a nádej. Bolo to naozaj pôsobivé,“ hovorí Romaňuková.

V marci 2022 reláciu sledovalo 40 percent divákov na Ukrajine, vyplýva z informácií Svitlany Ostapovej, zástupkyne šéfredaktora ukrajinskej spoločnosti Detektor Media, ktorá monitoruje ukrajinské médiá. V priebehu mesiacov sa Telemaratón ustálil ako dobre premazané nepretržité spravodajstvo, kedy každý kanál vypĺňal svoje časové úseky reportážami z frontu, rozhovormi s veliteľmi a diskusiami s vládnymi predstaviteľmi. A sledovanosť začala klesať. Ku koncu roka 2022 sa znížila na 14 percent, uviedla Ostapová. Dnes je to len desať percent.

Mnoho divákov uviedlo, že ako opadla hrozba ruského prevzatia moci v krajine, vlastenecký podtón relácie sa stával čoraz viac prehnaným. „Udalosti na Ukrajine líčia tak, akoby bolo všetko v poriadku, akoby víťazstvo bolo za rohom,“ povedal 20-ročný Bohdan Čupryna nedávno v Kyjeve. Podobne ako ďalší Ukrajinci aj on myslí, že spravodajstvo o ukrajinskej protiofenzíve z minulého leta bolo príliš optimistické a vyvolávalo dojem, že armáda rýchlo prerazí nepriateľské línie. Protiofenzíva sa ale od začiatku potýkala s neúspechmi a napokon prevažne zlyhala.

Mediálny expert Ihor Kuljas uviedol, že po väčšinu roka 2023 účastníci relácie používali jazyk, ktorý zdôrazňoval „efektivitu a zručnosti ukrajinských síl“, zatiaľ čo ruské sily „boli popisované ako v stave paniky, zaznamenávajúcej značné straty a hromadne sa vzdávajúcej“. To bolo podľa Kuljasa „úplne odlišné“ od reality.

Ukrajinská televízna moderátorka Olena Froljaková, ktorá pracuje pre spoločnosť Starlight Media, odmietla, že by sa relácia pozerala na situáciu „cez ružové okuliare“. Dodala však, že o bombardovaní a vývoji na fronte sa informuje až po tom, ako sa vyjadrí vláda. „Musíme počkať na oficiálne stanovisko,“ povedala. Podľa Kuljasa prijali niektoré kanály vo svojom spravodajstve určitú formu „autocenzúry“. Suspilne je vzácnym príkladom kanála, ktorý si do veľkej miery zachováva nezávislú redakčnú líniu, pozýva ako hostí Zelenského kritikov a spochybňuje oficiálne vyhlásenie, dodal expert.

Počet Ukrajincov, ktorí hovoria, že Telemaratónu dôverujú, v priebehu času klesol, z 69 percent (v máji 2022) na 43 percent (minulý mesiac), ako vyplynulo z prieskumu Kyjevského medzinárodného sociologického inštitútu. Podľa iného štúdia viac ako dve pätiny Ukrajincov podporujú ukončenie programu.

Mnohí kritici tvrdia, že Telemaratón teraz pôsobí viac škody ako úžitku. „Má to nebezpečnú stránku, vytvára to optimistický pohľad na situáciu a to vedie k sklamaniu,“ povedal Jaroslav Jurčyšyn, šéf ukrajinského parlamentného výboru pre slobodu slova. Tento poslanec aj mediálni odborníci majú obavy, že program zaslepil ľudí pred skutočnosťou, že sa vojna pretiahne a vyžiada si ďalšie obete. Ďalšou obavou je, že sa Telemaratón premenil na reklamu na podporu prezidenta Zelenského, ktorý zostáva najdôveryhodnejšou politickou osobnosťou Ukrajiny, hoci v posledných mesiacoch jeho obľúbenosť klesla.

Telemaratón sám o sebe nemôže formovať názory ľudí, myslí si šéf Starlight Media Bohutskyj s poznámkou, že oveľa väčší vplyv majú sociálne platformy, ako je Telegram, na ktorý sa väčšina Ukrajincov obracia pre aktuálne informácie o vojne od vojakov a vojenských analytikov. A zatiaľ čo sa vojna vlečie, Romaňuková verí, že sa Telemaratón musí zmeniť, aby nakoniec nenapodobňoval to, čomu mal pôvodne čeliť: ruskej propagande.