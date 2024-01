Ak nenájdete, koho hľadáte, zabite jeho brata! Kadyrov nariadil obnoviť zvyky krvnej pomsty

Zločiny, spáchané osobami, ktoré sa nedarí dolapiť, nesmú zostať nepotrestané. Zaplatiť za ne budú musieť príbuzní páchateľov. Na stretnutí s vedením republikového ministerstva vnútra a Národnej gardy to vyhlásil čečenský vodca Ramzan Kadyrov. Video s jeho prejavom zverejnil telegramovomý kanál 1ADAT.

Kadyrov vysvetlil tento prístup miestnymi tradíciami, ktoré zahŕňajú krvnú pomstu. „Ktokoľvek poruší verejný poriadok alebo sa dotkne rukou policajta či hosťa republiky, aj keď ho nenájdeme, nebudeme ho ďalej hľadať. Nájdeme jeho blízkych. Od nepamäti to bolo u nás takto: ak sa nenašiel vinník, bola ohlásená pomsta jeho bratovi, otcovi,“ poznamenal.

Kadyrov označil za neprijateľné, aby sa príbuzní jednoducho zriekli osoby, ktorá spáchala vraždu, a neniesli zodpovednosť. „Žiadne zrieknutie sa príbuzného neplatí, kým nezabijeme niekoho z jeho rodiny a nenaplníme právo krvnej pomsty,“ povedal Kadyrov.

Čečenský vodca vo svojom telegramovom kanáli potvrdil, že túto otázku nastolil na stretnutí s predstaviteľmi silových zložiek, pričom poznamenal, že „akýkoľvek pokus siahnuť na život človeka sa odrazí aj na príbuzných vinníka“.

Kadyrov súčasne bezpečnostným silám nariadil, „držať pod osobitným dohľadom otázky boja proti extrémistickej a teroristickej propagande“.

Za extrémistov a teroristov čečenský autokrat považuje všetkých kritikov nielen svojho režimu, ale aj ruského prezidenta Vladimira Putina. Jeho pomsta sa pritom ani doteraz neobmedzovala hranicami Čečenska či Ruska. Viacerí Kadyrovovi odporcovia sa už stali obeťami atentátov na Ukrajine, v Spojených arabských emirátoch, Turecku, či dokonca aj v západnej Európe.

Hoci ruské zákony mimosúdne popravy nepripúšťajú, Kadyrovovi, ktorého bojovníci sa aktívne zúčastňujú na ruskej invázii na Ukrajine, dáva šéf Kremľa voľnú ruku. Moskva nenamieta ani proti výzvam čečenského vodcu, aby si jeho krajania, veriaci moslimovia, v súlade s Koránom brali hoci až štyri manželky. Polygamia je pritom v Rusku oficiálne zakázaná.

„Ak si niekto myslí, že keď je v zahraničí, má právo robiť z mladých ľudí zombíkov, hlboko sa mýli. Ak sa takéto prípady vyskytnú, budeme ich v zárodku veľmi tvrdo potláčať, takže ostatní si tisíckrát rozmyslia, kým by ich mali použiť. Blízki príbuzní musia vedieť, čo robí člen ich rodiny, a niesť zaň zodpovednosť. O tom nás celé stáročia učia čečenské adáty (horalské zvykové právo – pozn. red.),“ zdôraznil Kadyrov.

Čečenský vodca už predtým vyhlasoval, že krvná pomsta nie je stredovekým prežitkom, ale „jediný a maximálne účinný nástroj na odvrátenie agresie a bezohľadnosti, ktorý ruší aj teoretickú možnosť úmyselnej vraždy“.

„Krvná pomsta je v rozpore s ruskou ústavou, podľa ktorej má každý človek právo na život a nikto nemôže byť potrestaný bez rozhodnutia súdu,“ pripomenul v súvislosti s vyhláseniami Kadyrova portál Moscow Times. „Vražda motivovaná krvnou pomstou sa považuje za trestný čin v súlade s paragrafom 105 trestného zákona,“ doplnil.

V októbri 2023, po antisemitských pogromoch na letisku v Machačkale, metropole susedného Dagestanu, čečenský autokrat vyzval na likvidáciu účastníkov masových nepokojov. „Vypáľte tri varovné výstrely do vzduchu a potom, ak osoba nedodrží zákon, vypáľte jej štvrtý výstrel do čela. Viac von nevyjdú,“ inštruoval Kadyrov na jeseň príslušníkov čečenských bezpečnostných zložiek. „To je môj príkaz,“ dodal podľa agentúry RIA – Novosti.