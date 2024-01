Mladý Američan prepísal históriu hry Tetris. Ako prvý ju dohral

Willis Gibson, 13-ročný počítačový hráč z Oklahomy s prezývkou „blue scuti“, sa stal prvým človekom, ktorý dokončil hru Tetris vyvinutú sovietskym vedcom Alexejom Pažitnovom v roku 1984. Tento svoj počin zverejnil v utorok na platforme Youtube.

Gibsonovi sa to poradilo tak, že po približne 38-minútach hrania a dosiahnutí skóre 999 999 hra zamrzla, pretože kocky v nej padali tak rýchlo, že v nej nebolo možné pokračovať, čo fakticky znamená víťazstvo.

„Nikdy predtým to nedokázal človek. V podstate je to niečo, o čom si ešte pred niekoľkými rokmi všetci mysleli, že je nemožné dosiahnuť,“ uviedol pre denník The New York Times riaditeľ majstrovstiev sveta v klasickom Tetrise Vince Clemente.

Tetris je jednoduchá hra, v ktorej sa hráči otáčajú padajúcimi blokmi rôznych tvarov tak, aby do seba zapadali a vytvorili riadky bez medzier. Keď sa vytvorí jeden až štyri takéto riadky, následne zmiznú a uvoľní sa priestor na skompletizovanie ďalších riadkov.

Bloky postupne začínajú padať rýchlejšie až po úroveň 29, ktorá bola dlho považovaná za koniec hry. Bloky vtedy už padajú prirýchlo na to, aby boli ľudia schopní reagovať.

Nadšencom Tetrisu sa však podarilo nájsť spôsob, ako pokračovať ďalej. Zistili, že je možné dostať sa do bodu, keď nastane chyba v kóde hry, ktorá následne zamrzne. To sa až donedávna darilo len inému počítaču. Gibson sa 21. decembra dostal až na 157. úroveň.

Šéfka Tetris Company Maya Rogersová zagratulovala Gibsonovi „za dosiahnutie tohto mimoriadneho úspechu, ktorý popiera všetky limity tejto legendárnej hry“. Konštatovala, že prišiel vhod pred 40. výročím jej vzniku.