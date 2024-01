Rusi sú (zatiaľ) pomalí a nedokážu zasiahnuť HIMARS-y. Raketomety z USA stále ničia agresorov

Jedna zbraň nedokáže zmeniť vojnu. No úspešné nasadenie salvových raketometov HIMARS Ukrajincom naďalej zásadným spôsobom pomáha v boji s ruskými okupantmi a agresori zatiaľ podľa všetkého nedokázali zničiť ani jeden z týchto systémov.

Dokonalý zásah z HIMARS-u: Ukrajinci zničili Rusom radar za 250 miliónov Video HIMARS Rusom zničil protidelostrelecký radarový systém 1K148 Jastrab-AV. / Zdroj: Ukrajinské ministerstvo obrany

K takému záveru prišiel vojenský korešpondent David Axe, ktorý publikuje v magazíne Forbes. "Rusko doteraz nezničilo ani jeden z 39 ukrajinských raketometov HIMARS. A nie je to preto, že by sa o to nesnažilo,“ napísal Axe.

Americké HIMARS-y majú dostrel 80 až 90 kilometrov. Publicista uviedol, že zo záberov, ktoré sa objavili on-line, to vyzerá tak, že okupanti boli pred pár dňami takmer úspešní v Doneckej oblasti. Nasadený HIMARS tam objavil nepriateľský dron.

Ako strieľa a ničí HIMARS. Rusi majú z americkej zbrane strach Video Zdroj: USMC

HIMARS unikol

"Pre Rusov to bola vzácna príležitosť zmierniť svoju nevýhodu týkajúcu sa rakiet. No zdá sa, že HIMARS-u sa podarilo uniknúť. Po odpálení rakiet vozidlo uháňalo k hranici lesa. Keď sa na toto miesto o nejaký čas zamerali ruské rakety, nedošlo k žiadnemu sekundárnemu výbuchu. Je to pravdepodobný dôkaz, že HIMARS tam už nebol,“ opísal situáciu Axe.

Na ruských kanáloch na Telegrame sa šírili správy, že systém sa podarilo zničiť, nebolo by to však prvý raz, čo by o takejto veci Moskva klamala.

Axe si myslí, že Rusi jednoducho nedokázali konať dostatočne rýchlo, aby zachytili ukrajinský raketomet, a čas medzi spozorovaním cieľa a jeho zasiahnutím bol príliš dlhý.

"Je to problém, ktorý sužuje ruské sily. Teoreticky je ruský reťazec ničenia rýchly. Brigády a prápory by mali mať vlastné drony a radary na lokalizáciu cieľov a húfnice a raketové batérie na ich zasahovanie. Nie je potrebné do toho zapájať vyššie postavených veliteľov. Ale v strese skutočného boja sa riadenie paľby často pokazí. Niekedy chýbajú drony a zle vycvičení delostrelci nie vždy vedia, ako ovládať svoje radary,“ vysvetlil pre Forbes analytik.

Na druhej strane Rusi chápu, kde majú slabiny. "Viac jednotiek dostalo drony Orlan-10. Niektoré delostrelecké batérie majú dokonca vlastné bezpilotné stroje, čo znamená, že pri získavaní údajov nie sú závislí od pridružených formácií,“ pripomenul Axe.

Čítajte viac Čakajú svet v roku 2024 Putinove víťazstvá i nepokoje v Amerike?

Analytik preto zdôraznil, že Ukrajinci by sa pri ochrane HIMARS-ov nemali spoliehať na šťastie. "Pri nedávnom – a zjavne neúspešnom – útoku systém zachránila jeho rýchlosť. Je však správne položiť si otázku, prečo raketomet tak dlho pozorovali drony. Kde bola protivzdušná obrana? Mnohé ukrajinské raketomety majú ochrancov so strelami zem-vzduch, ktoré sú odpaľované z ruky. Ak mal opísaný HIMARS pridelenú hliadku, tá nevenovala pozornosť tomu, keď sa ruský dron na systém zameral,“ predpokladá Axe.

Dokonalý zásah

Dôležitosť HIMARS-ov pre Ukrajincov vystihuje ďalšia udalosť, ktorú expert opísal pre Forbes. Raketometu sa podaril priam dokonalý zásah. Ukrajinské ministerstvo obrany zverejnilo video, ktoré ukazuje, ako HIMARS zničil najmodernejší ruský protidelostrelecký radarový systém 1K148 Jastrab-AV za 250 miliónov dolárov.

Axe to označil priam za iróniu. "Rusko oznámilo, že na Ukrajine nasadilo svoj najlepší nový radar na vyhľadávanie delostrelectva. O niekoľko hodín neskôr ho Ukrajinci vyhodili do vzduchu delostrelectvom,“ objasnil vojenský publicista.

O tom, že Jastrab-AV je na fronte, informovali ruské médiá v utorok. Doslova o pár hodín sa už na internete začalo šíriť video, ktoré zachytáva jeho skazu. Kyjev neskôr potvrdil, že ho zasiahol HIMARS.

"Ruská strata nie je len zábavná. Je aj podstatná. Delostrelecké protibatériové radary sú na Ukrajine zo dňa na deň dôležitejšie, keďže vojna prešla do drsného opotrebovávacieho boja. Vyhráva strana, ktorej delostrelectvo a drony vedia lepšie reagovať. Protibatériové radary môžu nakloniť rovnováhu palebnej sily tak, že ich používateľovi umožnia zaznamenať nepriateľské delostrelecké granáty v strede letu a potom presne určiť systém, ktorý ich vystrelil. Následne je možné ho zbombardovať,“ ozrejmil Axe.

Napriek tomuto úspechu sa dá povedať, že Kyjev v delostrelectve predsa v tejto chvíli ťahá za kratší koniec. Ukrajinci momentálne vystrelia denne dvetisíc delostreleckých rán, Rusi okolo 10-tisíc. Ešte v lete bol tento pomer 7 000 : 5 000.

"Zásoby munície sa teraz míňajú. Na to, aby Ukrajina dosiahla lokalizovanú delostreleckú prevahu, bude potrebovať približne 2,4 milióna delostreleckých granátov ročne,“ napísal pre magazín Foreign Affairs bezpečnostný analytik Jack Watling z londýnskeho think-tanku RUSI. Podľa neho však Kyjev môže v roku 2024 dostať od medzinárodných partnerov iba polovicu tohto množstva.

Čítajte viac Ruská agresia: Putin má za sebou pár skvelých mesiacov

A problémom nie je len nedostatok delostreleckých granátov, hoci najmä o ňom sa hovorí. Watling tvrdí, že Ukrajina bude potrebovať aj 1 800 náhradných delostreleckých hlavní ročne, ktoré vyrába len niekoľko firiem v Európe, a rovnako i stály prísun munície do systémov protivzdušnej obrany.

"Ak západné krajiny nezvýšia svoje kapacity na výrobu týchto systémov, Rusko získa prevahu,“ skonštatoval Watling.