Trump, Orbán, Fico... Vydrží v roku 2024 podpora Západu pre Ukrajinu?

Orysia Lucevyčová, šéfka Ukrajinského fóra v rámci Ruského a euroázijského programu, Chatham House

Vidíme, že, čo sa týka západnej jednoty, existujú riziká. Dôvodom je domáca politika v jednotlivých krajinách a ruský vplyv na niektorých členov Európskej únie, najmä na Maďarsko. V konečnom dôsledku platí, že keď Západ nebude vnímať porážku Ruska na Ukrajine ako vlastnú bezpečnostnú stratégiu, jednota sa neudrží. Zatiaľ počúvame správne slová, no treba ich podporiť zdrojmi a činmi. Rusko zvyšuje svoje výdavky na obranu o 70 percent, čo predstavuje šesť percent hrubého domáceho produktu. Stavia svoj režim na tom, že bude na vojnovom chodníku. Zo strany Západu neplatí, že financovanie Ukrajiny slúži na podporu Kyjeva. V skutočnosti ide o investíciu do bezpečnosti transatlantickej komunity. Z tohto pohľadu víťazstvo Ruska len zvýši náklady na obranu Západu a na odstrašenie Moskvy.

Tomas Janeliūnas, Inštitút medzinárodných vzťahov a politológie, Vilniuská univerzita

Západnú jednotu by sa nemali považovať za samozrejmosť. V USA vidíme, ako môže domáci stranícky boj ohroziť rozhodnutia pokračovať v poskytovaní vojenskej pomoci Ukrajine. Aj európske krajiny si môžu nájsť nejaké výhovorky na pozastavenie alebo odloženie podpory pre Kyjev. Stále neexistuje žiadna formálna dohoda s Ukrajinou, ktorá by pomoc spresnila alebo k nej zaviazala spojencov. Všetko sa teda môže zmeniť vplyvom domácej či zahraničnej politiky. Je to už výzva, aby sme si udržali pozornosť, ktorú venujeme Ukrajine, najmä keď sa začala vojna medzi Hamasom a Izraelom. Ekonomické problémy v Európe a USA sú čoraz naliehavejšie, a najmä v Spojených štátoch sa môže stratiť podpora ľudí pre pokračovanie finančnej a vojenskej pomoci Ukrajine. Myslím si, že tento trend len prispieva k neformálnemu tlaku na Kyjev, aby hľadal nejaké možnosti prímeria alebo začal riešiť to, ako by mohli vyzerať výsledky vojny, keď sa zníži pomoc zo západných krajín.

Toms Rostoks, riaditeľ Centra pre bezpečnostný a strategický výskum na lotyšskej Akadémii národnej obrany

Čo sa týka Ukrajiny, jednota Západu stále existuje, no zároveň sú tu dva problémy. Po prvé sa zdá, že Amerika vzhľadom na svoju domácu politiku nie je momentálne schopná poskytnúť Ukrajine takú potrebnú vojenskú pomoc. Pre ruského prezidenta Vladimira Putina je to povzbudzujúci signál. Po druhé sa môže ukázať, že jednota Západu bude menší problém ako jeho vojensko-priemyselná kapacita. NATO sa musí vážne zaoberať výrobou zbraní a munície, a to je obzvlášť dôležité pre európske štáty Severoatlantickej aliancie. Existujúce signály sú povzbudivé, ale v tejto veci sa predsa toho udialo príliš málo a sme veľmi pomalí. Musíme oveľa jasnejšie Putinovi ukázať, že štáty NATO sú vojensky silné a že Ukrajina dostane to, čo potrebuje.

Nicolas Tenzer, prezident Centra pre výskum a reflexiu politickej činnosti

S výnimkou Maďarska a možno aj Slovenska stále existuje jednota spojencov, čo sa týka toho, aby Rusko vo vojne nezvíťazilo a aby ju Ukrajina neprehrala. Na druhej strane už vyše roka ľutujem, že táto podpora nie je úplná. Západné ekonomiky v skutočnosti neprešli na vojnovú výrobu. Niektoré zbrane ako stíhačky ešte Kyjev nedostal, iné nezískala Ukrajina v dostatočnom počte. Týka sa to napríklad rakiet dlhého doletu a dokonca i tankov. Celkovo ma mrzí, že cieľom demokracií nie je poraziť Rusko. Tvrdenie, že naša podpora je len otázkou obrany Ukrajiny, je nedostatočné. Samozrejme, znepokojuje ma, dúfam dočasné, odmietnutie Kongresu USA hlasovať za nový balík vojenskej pomoci pre Kyjev. Vieme tiež, čo by znamenalo víťazstvo Donalda Trumpa v tohtoročných prezidentských voľbách. Ak sa podpora USA oslabí, jednotný front demokracií by sa mohol vážne narušiť a na Ukrajinu by sa mohol vyvíjať tlak, aby rokovala. Bola by to katastrofa nielen pre Kyjev, ale aj pre Európu a následky by pocítili aj ďalší. Putin by bez obáv začal nové útoky. Postoj spojencov musí byť jasný: s Moskvou nie je o čom vyjednávať.

Florent Parmentier, Centrum pre výskum politiky, Sciences Po

V USA aj v EÚ sa podpora pre Ukrajinu čoraz viac spochybňuje. Dôvodom sú domáce dôvody. V Amerike to súvisí s tohtoročnými prezidentskými voľbami a politickými turbulenciami v Senáte. Konflikt medzi Izraelom a Palestínou priťahuje pozornosť verejnosti viac ako vojna na Ukrajine. Poľsko, Maďarsko a Slovensko riešia pohyby na hraniciach s Ukrajinou zo sociálno-ekonomických dôvodov. Je zaujímavé, že Nemecko, ktoré na začiatku vojny čelilo veľkej kritike, teraz výrazne zvýšilo dodávky zbraní pre Kyjev a stalo sa lídrom v tejto oblasti. Napriek tomu volebné úspechy niektorých politických síl, ktoré sú proti pokračovaniu vojny, môžu ukončiť jednotu Západu. Stále funguje, ale z dlhodobého hľadiska by sme ju nemali považovať za samozrejmosť.