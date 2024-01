Macron potopil kampaň suchého januára. Podľahol tlaku vinárov?

Francúzsko vykročilo do nového roku hádkou o to, či sa tento mesiac má, alebo nemá popíjať alkohol. Kým odborníci na závislosti sú presvedčení, že by bolo vhodné v januári abstinovaťj, naopak, prezident Emmanuel Macron a ním kontrolovaná vláda to považujú za zbytočné.

Myšlienka takzvaného suchého januára vznikla pred niekoľkými rokmi v Británii. Súvisela s tým, aby si ľudia po sviatkoch, keď viac pili, dali mesačnú prestávku od alkoholických nápojov.

Bezmála päťdesiat odborníkov, ktorí sa venujú boju proti alkoholizmu, napísalo otvorený list, v ktorom vyjadrili nevôľu, že štát nepodporil ideu suchého januára. „Naša dôvera vo vládu, že bude vykonávať ucelenú a zásadnú politiku proti alkoholizmu, je vážne ohrozená," zdôraznili v texte, ktorý zverejnil denník Le Monde. Poukázali pritom na fakt, že štvrtina Francúzov vo veku od 18 do 75 rokov pravidelne prekračuje odporúčanú prípustnú mieru konzumácie alkoholu.

Podľa Francúzskej spoločnosti verejného zdravotníctva ročne zomrie na následky súvisiace s požívaním alkoholických nápojov zhuba až 49-tisíc ľudí. Finančné škody za rovnaké obdobie dosahujú okolo 120 miliárd eur, čo sa spája s nákladmi na liečbu rôznych ochorení.

Prezident vypije každý deň dva poháre vína

Emmanuel Macron, ktorý vládne v Elyzejskom paláci nepretržite od mája 2017, dosiaľ ani raz nenaznačil, že by sa krajina galského kohúta mala inšpirovať príkladom z Británie. Zastáva názor, že správnou cestou je osveta bez odporúčania trvalého či dočasného vyhýbania sa alkoholu. Mimochodom, je o ňom známe, že si veľmi rád pochutí na moku domácej výroby. „Každý deň vypijem dva poháre vína, jeden na obed a druhý na večeru," pripomenul jeho výrok denník Le Figaro.

Odmietnutie vlády, aby oficiálne podporila kampaň za suchý január, bojovníci proti alkoholizmu pripisujú tomu, že Macron podľahol tlaku výrobcov vína. Bolo by pochopiteľné, ak im prezident vychádza v ústrety. Veď vo Francúzsku dosahuje ročný príjem z celkového predaja vín až 11,36 miliardy eur, pričom jeho producenti dostávajú za export deväť miliárd eur. Pestovanie viniča a všetko súvisiace s výrobou vína zamestnáva v krajine pol milióna ľudí.

Ako keby Čechom odopierali piť pivo

Minister pôdohospodárstva Marc Fesneau, ktorý nesúhlasil s podporou suchého januára, si myslí, že postupoval správne. Poukázal na to, že celková spotreba alkoholu vo Francúzsku klesla za posledných päťdesiat rokov až o 70 percent. Mesiac kampane bez pitia by považoval za rušivý. „Nemyslím si, že by Francúzov mal niekto poučovať. Ľudia majú dosť toho, že im niekto hovorí, čo majú jesť, čo piť, ako cestovať. Existuje spôsob života, ktorý si tiež zaslúži rešpekt," citoval ho server BBC.

Podobne uvažuje aj Aurélien Rousseau, donedávna minister zdravotníctva (pred dvomi týždňami podal demisiu, lebo nesúhlasil s návrhom imigračného zákona, ktorý schválila vláda). „Bol by som veľmi podozrievavý, keby som počul, že vláda mesiac hovorí ľuďom, ako majú žiť svoj život," povedal na začiatku decembra.

Na Francúzsko by sa dal použiť známy výrok knižného hrdinu dobrého vojaka Švejka, ktorý vyhlásil, že vláda, ktorá zdraží pivo, padne. Presviedčať Francúzov, aby nepili svoj národný nápoj, je niečo podobné, ako keby niekto chcel Čechom odopierať zlatistý mok (v Česku je najvyššia priemerná spotreba piva na celom svete s 159 litrami ročne na jedného obyvateľa). Macron a jeho vláda nepochybne vedia, že by so suchým januárom nahnevali nielen vinárov, ale aj veľa voličov.

Možno by ich však nebola väčšina. Z prieskumu agentúry BVA totiž vyplynulo, že prvý mesiac v roku bez alkoholu by si rady vyskúšali tri pätiny opýtaných Francúzov. Na druhej strane sú príliš zhovievaví, keď príde reč na popíjanie mladých: Francúzska liga proti rakovine vo svojej ankete zistila, že až 70 percent rodičov pri slávnostných príležitostiach nevidí problém naliať víno mladistvým synom a dcéram.

Bez pitia proti kalóriám zo sviatkov

Kampaň suchého januára sa prvýkrát objavila v Británii pred desiatimi rokmi. Francúzi si ju osvojili v roku 2020, ale bola i zostala bez štátnej podpory. Angažovali sa v nej neziskové organizácie, ktoré sa venujú ochrane zdravia.

Na Britských ostrovoch sa osveta zamerala nielen na možné ochorenia, ktoré môže zapríčiniť nadmerná konzumácia alkoholických nápojov. Ľudí začali počas januára upozorňovať aj na to, že majú príležitosť zbaviť sa nadbytočných kalórií, ktoré ich telo nabralo v období sviatkov kombináciou pitia a prejedania sa.