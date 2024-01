Bidenov predvolebný prejav: Trump chce obetovať americkú demokraciu, len aby sa dostal k moci

Američania budú podľa prezidenta v novembrových voľbách rozhodovať o rade vecí, predovšetkým ale o budúcnosti americkej slobody a demokracie.

„Trumpova kampaň je len o ňom samotnom. Nie je o Amerike, nie je o vás. Trump je ochotný obetovať našu demokraciu, len aby sa dostal k moci,“ vyhlásil Biden. Trump podľa neho chce „otvorenú politickú vojnu“ a nevníma politiku ako nástroj na mierové riešenie nezhôd.

„Najzákladnejšou pravdou o tejto krajine je, že nestojí na rase, viere alebo zemepisnej polohe. Sme jediným národom na svete, ktorý sa zomkol okolo myšlienky, že všetci muži aj ženy sú si rovní… od tej myšlienky sme nikdy neupustili. A ja vám sľubujem, že nedovolím Trumpovi a (radikálnym republikánom), aby nám ju vzali,“ povedal Biden zhromaždenému publiku, ktoré jeho prejav prerušovalo krátkymi potleskmi.

Bidenov prejav je z viacerých dôvodov symbolický. Prezident vo svojom rodnom štáte hovoril v predvečer tretieho výročia násilných demonštrácií 6. januára 2021, keď Trumpovi priaznivci vtrhli do washingtonského Kapitolu vo chvíli, keď sa zákonodarcovia chystali potvrdiť Bidenovo volebné víťazstvo a Trumpovu porážku, ktorú dodnes neuznal. Hneď v úvode prejavu Biden tiež poukázal na symboliku parku Valley Forge, kde tisíce vojakov vtedajšieho generála a budúceho prezidenta Georgea Washingtona za cenu značných strát na životoch prečkali zimu na prelome rokov 1777 a 1778 vo vojne za americkú nezávislosť.

Nálada Bidenovho piatkového prejavu odrážala skoršie vyhlásenia členov jeho kampane, ktorí podľa stanice CBS avizovali, že súčasný prezident sa vo svojich posolstvách bude viac snažiť prezentovať ako protiváha Trumpa a republikánskeho oponenta vykresľovať ako hrozbu demokracie. Biden okrem iného spomenul Trumpove trestné stíhania, z ktorých niektoré priamo súvisia s jeho neochotou uznať volebnú porážku a pokusy ovplyvniť výsledky volieb.

Zhruba desať mesiacov pred novembrovým volebným finále však 81-ročný Biden v predvolebných prieskumoch za svojím 77-ročným rivalom zaostáva v piatich zo šiestich amerických štátov považovaných za významné volebné bojiská, píše denník The New York Times (NYT), a to aj medzi voličmi mladšími a voličmi inej ako bielej pleti, ktorí tvoria významnú časť Bidenovej voličskej základne.