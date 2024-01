Zajatcov za koňa. Kadyrov ponúka Američanom bizarnú výmenu

Čečenský vládca vyzval USA, aby zrušili sankcie na jeho kone a príbuzné výmenou za dvadsať zajatých Ukrajincov. Milovník dostihových žrebcov, ktorému viacero jeho arabských plnokrvníkov po uvalení sankcií uviazlo v zahraničí, vyvolal navrhnutým obchodovaním so zajatcami v Rusku negatívne reakcie.

Ramzan Kadyrov urobil nečakanú ponuku na výmenu vojnových zajatcov. Navrhol, aby Washington zrušili sankcie, ktoré uvalil na jeho matku, dcéry, kone a lietadlo výmenou za oslobodenie väznených ukrajinských vojakov. Zoznam zajatcov odovzdal v čečenskej metropole Goznyj bývalému americkému spravodajskému dôstojníkovi Scottovi Ritterovi, ktorý so svojimi prokremeľskými komentármi pravidelne vystupuje v ruských médiách.

„Pre nášho hosťa máme zaujímavú ponuku. Máme väzňov, ktorých sme zajali v Donecku a Luhansku. Zoznam odovzdávam nášmu hosťovi… Ak zrušia sankcie voči mojej matke, mojim dcéram, úplne nevinným ľuďom a koňom… okrem mňa, ktorému ešte môžu trocha sankcií pridať, potom týchto ľudí odovzdáme,“ citovala Kadyrova agentúra RIA Novosti.

Čečenské úrady Ritterovi ukázali aj video, na ktorom zajatci žiadajú Spojené štáty o zrušenie sankcií voči Kadyrovovej rodine a koňom. "Prosím, zrušte tieto absurdné sankcie voči maloletým príbuzným Ramzana Kadyrova, ktorí nemajú nič spoločné s politikou. A zrušte tieto smiešne sankcie voči jeho koňom, veď tie nie sú ničím vinné a žiadnym spôsobom neovplyvňujú bezpečnosť USA. Tiež vás žiadame, aby ste zo sankčného zoznamu odstránili lietadlá, ktoré sú na zozname zahrnuté len preto, že v nich lietal Ramzan Kadyrov,“ povedal jeden z údajných zajatcov.

Kadyrov vyhlásil, že jeho rodina sa „nikdy nezapájala do politiky“. Mnohí jeho príbuzní pritom v skutočnosti zastávajú vysoké funkcie v republikovej vláde. „Moja matka a manželka sa neobjavili v televízii, tým menej moje dcéry,“ citovala čečenského autokrata agentúra Groznyj-Inform. „Nevinný kôň Zazu hladoval osem rokov za neznámych podmienok,“ spomenul aj svojho milovaného hnedáka, ako prvú „obeť“ sankcií, ktorú voči nemu Západ zaviedol.

Spojené štáty popri Kadyrovovi na sankčný zoznam zaradili aj jeho tri manželky – Medni Kadyrovovú, Fatimu Chazujevovú a Aminat Achmadovú, matku Aimani, i dcéry Aišat, Karin a Tabarik.

Žrebca Zazua sa Kadyrovovi na jar minulého roku za záhadných okolností podarilo dostať z Česka, kde bol zadržiavaný v rámci zmrazenia jeho aktív na Západe.

Problémy Kadyrova s jeho koňmi ustajnenými v zahraničí sa začali v roku 2014, keď ho Európska únia zaradila na sankčný zoznam. Najskôr mu organizátori dostihov v Nemecku zmrazili vyplácanie cien za víťazstvo Zazua a jeho ďalšieho úspešného žrebca. Vzápätí mu pozastavili výkon vlastníckych práv voči všetkým koňom, ktoré mal ustajnené v Česku.

Na jar 2023 neznámi páchatelia Zazua zo žrebčína v Krabčiciach pri Roudnici nad Labem ukradli. A o nejký čas Kadyrov na Telegrame zverejnil video, na ktorom sa mazná so svojim obľúbeným koňom, ktorý má podľa neho hodnotu desať miliónov dolárov.

Kadyrov Zazua kúpil v roku 2012, podľa portálu Jezdci.cz tento špičkový žrebec celkovo absolvoval 36 dostihov, deväťkrát zvíťazil a získal tak pre svojho majiteľa vyše 1,2 milióna eur.

K viacerým svojim koňom v Európe sa ale Kadyrov stále nevie dostať. Len v Česku mal spolu so Zazuom podľa portálu SeznamZprávy.cz až päť koní – dvoch chovných a troch pretekárskych.

Kadyrovov pokus zobchodovať ukrajinských vojakov, ktorých v Donbase zajali čečenské jednotky, vyvolal v Rusku negatívne ohlasy.

Viacerí ruskí vojnoví korešpondenti mu pripomenuli, že to nie sú jeho súkromní zajatci, ale zajatci štátu, ktorí ich môže použiť pri výmene s Kyjevom.

Ruské ministerstvo obrany uplynulú stredu oznámilo, že po „zložitom vyjednávacom procese“ sa 248 ruských vojakov vrátilo z územia kontrolovaného Ukrajinou. Ukrajinský ombudsman v rovnaký deň potvrdil, že v rámci výmeny, ktorú sprostredkovali vyjednávači zo Spojených arabských emirátov, sa do z ruského zajatia vrátilo 230 Ukrajincov.

„Je to čisté aziatstvo a žonglovanie so živým tovarom," komentoval Kadyrovovu iniciatívu na Telegrame vplyvný vojenský korešpondent Jurij Kotionok. "Zlé je na tom to, že v Rusku pozorujeme opäť pokusy byť nad štátom. Otvorene a demonštratívne,“ do­dal.

Podľa vojnového reportéra denníka Komsomoľskaja pravda Alexandra Koca sa Kadyrov „pustil do akéhosi pochybného obchodovania“. Vojnová reportérka televízie Pervyj kanal Irina Kuksenková na margo Kadyrovovho návrhu len rezignovane konštatovala: „Už dlho ma nič neprekvapuje ani nepoburuje. Nuž, čo môžeš spraviť? Nič…".