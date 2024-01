Americký minister obrany je už niekoľko dní v nemocnici, Pentagón to tajil

Pentagón o tom podľa agentúry Reuters informoval až v piatok neskoro večer bez toho, aby uviedol, prečo to niekoľko dní tajil. Sedemdesiatročný Austin je najvyšším veliteľom americkej armády hneď po prezidentovi Joeovi Bidenovi a jeho povinnosti si vyžadujú, aby bol kedykoľvek k dispozícii a mohol reagovať na akúkoľvek krízu v oblasti národnej bezpečnosti.

Pentagón neuviedol, či Austin od 1. januára, keď bol prijatý do vojenskej nemocnice Waltera Reeda v Marylande, stratil vedomie, ani to, do akej miery jeho povinnosti prevzala námestníčka Kathleen Hicksová. Medzi tieto povinnosti patrí aj okamžitá pripravenosť reagovať na možný jadrový útok.

Pentagón uviedol, že Austin mal komplikácie po nedávnom lekárskom zákroku, ale odmietol oznámiť, o aký zákrok išlo a aké komplikácie ho postihli. „Dobre sa zotavuje a očakáva sa, že sa dnes úplne vráti k plneniu svojich povinností,“ uviedol hovorca Pentagónu Patrick Ryder. Kedy bude minister prepustený z nemocnice, nespresnil.

Austin je v nemocnici v čase, keď na Blízkom východe panuje vysoké napätie kvôli vojne medzi Izraelom a palestínskym radikálnym hnutím Hamas. Americké jednotky aj kvôli konfliktu v posledných týždňoch opakovane čelili útokom napríklad v Iraku alebo v Sýrii.

Združenie novinárov pokrývajúcich dianie v americkej armáde napísalo činiteľom Pentagónu list, v ktorom kritizujú, že úrad hospitalizáciu Austina držal v tajnosti. Podľa novinárov je verejnou postavou, ktorá v takejto situácii nemá nárok na súkromie, pokiaľ ide o zdravotný stav.