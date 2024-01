Lukašenko sa doživotne poistil. Nástup nemanželského syna k moci ale odďaľuje. Bude čakať do otcovej deväťdesiatky?

Bieloruský vládca podpísal zákon šitý na jeho mieru. Zabezpečuje mu doživotné výhody a znevýhodňuje politických odporcov. Alexandr Lukašenko, prezývaný posledný diktátor v Európe, vyvolal špekulácie, či už začína uvažovať o odchode z funkcie. Zároveň to môže byť signál, že sa bojí možných opozičných vyzývateľov v prezidentských voľbách.

Zákon garantuje 69-ročnému Lukašenkovi pohodlný a bezpečný život v prípade, že by sa rozhodol odísť na politický dôchodok. Bývalá hlava štátu bude mať záruku doživotnej imunity pred trestným stíhaním i osobnej ochranky. Z rozpočtu mu uhradia všetku zdravotnú starostlivosť i dopravu. Štát sa o neho finančne veľkoryso postará. Bude poberať penziu vo výške prezidentského platu. Významný benefit spočíva ešte v tom, že bezplatne získa nehnuteľnosť na bývanie.

Danko: Lukašenko má legitímne právo vládnuť Video Ako vníma situáciu po prezidentských voľbách v Bielorusku predseda SNS Andrej Danko? „Nie všetko vyrieši ulica,“ hovorí v rozhovore pre TV Pravda na margo protestov.

Čo sa týka volieb, Lukašenko si objednal zákon, ktorý znevýhodňuje tých, čo by s ním chceli politicky súťažiť.

„Zákon sprísňuje požiadavky na prezidentských kandidátov a znemožňuje voliť opozičných predstaviteľov, ktorí ušli z krajiny. Kandidovať budú môcť len občania Bieloruska, ktorý v nej majú trvalý pobyt aspoň dvadsať rokov a nikdy nedostali povolenie na pobyt v inom štáte," upozornila agentúra AP.

Blíži sa pád Alexandra Lukašenka? Ako to vidí analytik Demeš? Video Udrží sa Lukašenko vo funkcii? Rozhodla sa EÚ (vrátane Slovenska) dostatočne pomáhať demokratickým silám v Bielorusku? Ako sa dá argumentovať proti konšpiračným teóriám, že demonštrácie sú organizované zo zahraničia? Pozrite si videorozhovor so zahraničnopolitickým analytikom Pavlom Demešom. / Zdroj: TV Pravda

Zvýšil sa aj požadovaný minimálny vek uchádzačov o najvyššiu funkciu z 35 na 40 rokov.

Prezidentské voľby sa uskutočnia v roku 2025. Posledné, ktoré sa konali v auguste 2020, Lukašenka nepochybne nepríjemne prekvapili. Zjavne sfalšoval výsledky hlasovania vo svoj prospech, čím uchmatol víťazstvo opozičnej Sviatlane Cichanovskej. Státisíce Bielorusov sa vzopreli volebnej krádeži, no diktátor dokázal ich pokojné masové protesty brutálne potlačiť.

Čítajte viac Cichanovská: Sabotáže Bielorusov proti ruskej armáde sú aj koordinované

Mnohí kritici jeho režimu skončili za mrežami, iní museli emigrovať, čo bol aj prípad Cichanovskej. Legislatívna zmena znamená pre ňu nezdolateľnú prekážku, keby sa teoreticky chcela registrovať ako prezidentská kandidátka.

Čítajte viac Načo sú Lukašenkovi vagnerovci? Odpovedá bieloruský expert

Dajú sa doživotné garancie pre Lukašenka vnímať ako signál, že naozaj bezmála po tridsiatich rokoch pri moci rozmýšľa, že sa stiahne z prezidentského paláca?

„Skôr je to poistka pre každý prípad," povedal rozhlasovej stanici RFI bieloruský analytik Alexandr Fridman, ktorý žije v Nemecku. O možnosti, že by Lukašenko v budúcom roku nekandidoval, expert neuvažuje. Uzákonenie výhod po odchode z funkcie si vysvetľuje takto: „Lukašenko chápe, že môže vzniknúť situácia, keď bude mať odísť. Mohol by sa cítiť unavený alebo chce žiť pokojne, prípadne môže mať zdravotné problémy, čo je úplne pochopiteľné u človeka v jeho veku."

Čítajte viac Čo by sa stalo, keby Lukašenko zomrel? Cichanovská má plán

Ak Lukašenka niekedy v budúcnosti nezvrhne vlna masového odporu a, naopak, odíde dobrovoľne, špekuluje sa, že za nástupcu by si vybral svojho najobľúbenejšieho potomka. Je ním 19-ročný vysokoškolák Nikolaj Lukašenko. Prezident má ešte dvoch synov, obidvoch štyridsiatnikov, ale najmladší z trojice je jednoznačne jeho miláčik.

Čítajte viac Prečo si bieloruský prezident Lukašenko berie syna do práce?

Lukašenko sa začal ukazovať na verejnosti s Nikolajom, už keď mal okolo šesť rokov. Prvý raz sa objavil pred kamerami s otcom na vojenskej prehliadke. Keďže diktátor neznížil minimálny vek prezidentských kandidátov, ale, naopak, posunul ho o päť rokov vyššie, podľa Fridmana to naznačuje, že v blízkej dobe nepomýšľa na odovzdanie moci najmladšiemu synovi.

Foto: Nikolai Petrov Belarus Crackdown Religion Bieloruský autokrat Alexandr Lukašenko (vpravo) so svojím synom Nikolajom sa v nedeľu 19. apríla 2020 zúčastňujú na pravoslávnej veľkonočnej bohoslužbe v chráme na okraji Minska.

Keby aj vo vzdialenej budúcnosti zostala v platnosti nová legislatíva, Nikolaj Lukašenko by mohol kandidovať až o 21 rokov. Fridman nevylučuje, že v hlave jeho otca môže mátať predstava, že kormidlo moci si udrží až do svojich deväťdesiatich ro­kov.

Foto: TASR Alexander Lukašenko, voľby Bieloruský prezident Alexandr Lukašenko, ktorého v decembri 2010 doprevádza jeho najmladší syn Nikolaj, vhadzuje svoj hlas do urny vo volebnej miestnosti v Minsku.

Nikolaj pochádza z nemanželského vzťahu. Prezident ho splodil so svojou niekdajšou osobnou lekárkou, s ktorou sa však nezosobášil. Doteraz je oficiálne ženatý s rovnako starou Galinou, matkou jeho prvých dvoch synov. Nežijú už dlhé roky spolu, na verejnosti sa bok po boku neobjavili tri desaťročia.

Lukašenkovo Bielorusko býva označované za Severnú Kóreu v Európe, ale na rozdiel od diktátora v Pchjongjangu sa vládca v Minsku štíti okázalého budovaniu kultu osobnosti. Snaží sa vystupovať ako pokorný vládca, v skutočnosti je ale opak pravdou, lebo štát riadi veľmi tvrdou rukou. Súčasťou pestovania imidžu Lukašenka je to, že hráva hokej, usiluje sa udržať si obraz športovo založeného politického lídra.

Foto: Kommersant Photo Agency / ddp USA / Profimedia Prezident Ruska Vladimir Putin s prezidentom Bieloruska Alexandrom Lukašenkom počas vlaňajšej exhibície. Alexandr Lukašenko so šéfom Kremľa Vladimirom Putinom radi predvádzajú svoju kondíciu pri hokejových zápasoch.

Samozrejme, že bieloruský diktátor by si mohol dovoliť aspoň niečo z toho, ako sa necháva velebiť severokórejský vládca Kim Čong-un, či napodobniť niekdajšieho kazašského prezidenta Nursultana Nazarbajeva. Ten keď po troch desaťročiach abdikoval, hlavné mesto premenovali na jeho počesť (od marca 2019 sa volalo Nur-Sultan, ale predvlani mu vrátili meno Astana).

Nazarbajevovi v Kazachstane postavili aj pamätníky. „Keby Lukašenko chcel, mohli by mu postaviť sochu vysokú sto metrov, nik by sa neodvážil namietať. Vie však, že taká groteska by Bielorusom nevyhovovala. Majú inú mentalitu," povedal pre stanicu Deutsche Welle bieloruský analytik Vadim Mojejko žijúci v exile v Litve. Aj preto je Mojejko presvedčený, že hlavné mesto Bieloruska nezmení svoj názov Minsk na Lukašensk.

Čo sa týka popularity Lukašenka, jemu naklonené minské analytické stredisko EccoM tvrdí, že podľa prieskumov verejnej mienky mu veria až tri štvrtiny Bielorusov. Naopak, opozícia odhaduje, že s ním sympatizuje maximálne tretina obyvateľov.