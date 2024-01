Tisíce propalestínskych demonštrantov žiadali v Londýne mier v Gaze, zablokovali most k parlamentu

Tisíce propalestínskych demonštrantov dnes v centre Londýna žiadali okamžité ukončenie bojov v Pásme Gazy, kde proti sebe už takmer tri mesiace bojuje palestínske hnutie Hamas a izraelská armáda. Demonštranti zablokovali most Westminster Bridge vedúci k sídlu britského parlamentu. Poslanci sa do Westminsteru po sviatkoch vrátia v pondelok, účastníci protestu ich chceli prinútiť k tvrdšiemu postoju voči Izraelu, napísal denník The Guardian.