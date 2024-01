Príslušníci kmeňa Navajo protestujú proti uloženiu ľudských pozostatkov na Mesiaci

Súkromná americká spoločnosť plánuje budúci mesiac dopraviť na Mesiac spopolnené ľudské pozostatky. Táto prax ale vyvolala rozhorčenie u pôvodných amerických obyvateľov z kmeňa Navajo, ktorí to považujú za znesvätenie posvätného miesta.

Spor podľa agentúry AFP ilustruje debaty ohľadom využitia Mesiaca pre súkromné záujmy v čase, keď sa po desiatkach rokov útlmu prirodzená družica Zeme dostala opäť do popredia záujmu.

Mesiac „je súčasťou nášho duchovného dedičstva, predmetom úcty a rešpektu“ a zaujíma „posvätné miesto v mnohých americko-indických kultúrach,“ napísal Buu Nygren, šéf rezervácie Navajo Nation, najväčšieho územia pod správou pôvodných obyvateľov v Spojených štátoch. V liste adresovanom americkému ministerstvu dopravy a Úradu pre letectvo a vesmír (NASA) z konca decembra požiadal o odloženie štartu.

Sporný mesačný modul Peregrine firmy Astrobotic má podľa plánu odštartovať už 8. januára z floridského Mysu Canaveral na Floride. Do vesmíru ho vynesie nosná raketa Vulcan skupiny United Launch Alliance. Pristátie na Mesiaci je naplánované na 23. februára.

Na palube je okrem radu vedeckých zariadení aj náklad spoločností Celestis a Elysium Space, ktoré sa špecializujú na vysielanie spopolnených ľudských pozostatkov do vesmíru. Celestis potvrdila AFP, že na palube lunárneho modulu budú „symbolické prvky DNA a/alebo spopolnené pozostatky 69 osôb“. Na zozname je okrem iného tvorca kozmického kultového seriálu Star Trek Gene Roddenberry, ktorého pozostatky ale podľa webu spoločnosti spolu s pozostatkami niektorých hercov populárnej série nasmerujú do hlbokého vesmíru, alebo sci-fi spisovateľ, priekopník a autor románu 2001:Vesmírna odysea Arthur C. Clarke, ktorý má spočinúť práve na Mesiaci.

Náklad nebude uložený na povrchu, ale zostane v lunárnom module, uvádza spoločnosť Astrobotic. Dodala, že dodržiava „všetky predpisy a zákony pre komerčné aktivity mimo obežnej dráhy Zeme“.

„Žiadna kultúra ani náboženstvo by nemali mať právo veta nad vesmírnymi misiami,“ uviedol Celestis vo vyhlásení. Podľa spoločnosti je táto misia „pravým opakom znesvätenia, oslavou“.

Kmeň Navajo vyjadril svoju neľúbosť už na prelome tisícročí, keď do Mesiaca zámerne narazila sonda NASA s popolom geológa Eugena Shoemakera. „NASA sa ospravedlnila a sľúbila, že sa s domorodými kmeňmi poradí, kým povolí akúkoľvek ďalšiu lunárnu misiu s ľudskými pozostatkami,“ upozornil Nygren v liste. Zdá sa však, že úrad „svoje slovo nedodržal“, dodal.

Vysokopostavený predstaviteľ NASA Joel Kearns podľa AFP ubezpečil, že úrad berie obavy pôvodných obyvateľov „veľmi vážne“. Na tlačovej konferencii oznámil konanie medzivládneho stretnutia zo zástupcami kmeňa Navajo. Upozornil zároveň, že NASA nemá právomoci, pokiaľ ide o dohľad na náklad súkromných misií.