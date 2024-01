15-hodinová akcia. Rakúski záchranári ratovali českých skialpinistov

Čítajte viac Dve tragédie v Tatrách. Zomreli český skialpinista a starší turista

Česi sa vybrali za silného sneženia, vetra a mrazu do hôr už v piatok skoro ráno, a to bezprostredne po osemhodinovej ceste autom. Ich východiskovým bodom bol penzión Lucknerhaus v obci Kals, do cieľa ale nedorazili a potom, čo vo svahu uviazli, zavolali v piatok pred polnocou o pomoc.

Muža vo veku 57 rokov a dvoch štyridsaťročných bratov sa vypravilo hľadať družstvo 13 záchranárov horskej služby a jeden policajt. Trojici sa podarilo lokalizovať až v sobotu za svetla a horská služba ju dopravila najskôr na horskú chatu Erzherzog-Johann Hütte a neskôr do údolia.