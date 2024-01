Najbohatšia žena zamenila kostol za synagógu. Skrášľuje aj Slovenky

Väčšina miliárd Myersovej sa nachádza v akciách kozmetickej firmy L'Oréal, ktorú v roku 1907 založil jej starý otec Eugène Schueller. Mohla byť ešte bohatšia, ale matka časť imania prehajdákala, pričom možno veľa nechýbalo, aby ju dokonca vydedila.

Najnovší údaj o stomiliardovom majetku zverejnil ekonomický časopis Forbes. Myersovej sa podarilo veľmi rýchlo rozšíriť výrazne svoje bohatstvo, pretože agentúra Bloomberg pred rokom odhadovala jeho hodnotu na necelých 95 miliárd dolárov. L'Oréal je svetoznáma spoločnosť, jej výrobky sú obľúbené aj medzi ženami na Slovensku.

Myersová necestuje súkromným lietadlom

Myersová sa po smrti rodičov nemusela s nikým deliť o dedičstvo, pretože bola ich jediné dieťa. Má povahu samotárky a nepotrpí si na okázalý luxus. Nekúpila si súkromné lietadlo, využíva služby aerolínií. Má však slabosť pre výnimočné autá: v garážach jej niekoľkých nehnuteľností vo svete sa nachádzajú štvorkolesové tátoše značiek Bentley, Jaguar, Ferrari či Porsche.

Vyrástla v zbožnej katolíckej rodine, v ktorej sa preto pochopiteľne očakávalo, že si nájde ženícha s krížikom na retiazke okolo krku. Nemenej sa predpokladalo, že bude mať také zázemie, aby zapadol do miliardárskej famílie. Noviny Le Monde napísali, že mladá Françoise hľadala výlučne čistú lásku, nepozerala sa na veno, nemyslela na sobáš z rozumu.

Lásku na celý život stretla, keď mala 19 rokov. „Jedného jesenného večera prišiel do opery do lóže Bettencourtovcov mladík Jean-Pierre Myers (pozval ho generálny riaditeľ L'Oréalu). Mal vynikajúce vzdelanie z parížskej univerzity, kariéru začínal v banke. Bol tu však problém. Otec a matka Françoise neverili, že sa bude vydávať inde ako v kostole, ale jej nápadník pochádzal z tradičnej židovskej rodiny,“ ozrejmil denník Le Figaro. „Liliane Bettencourtová zvykla svojej dcére predstavovať vhodnejších mužov, ale nepochodila,“ poznamenal server Capital.

Medzi Françoise a Jeanom-Pierrom vzplanula taká silná láska, že Bettencourtovci i Myersovci ustúpili zaľúbenej dvojici (spočiatku neboli nadšení ani židovskí rodičia). Sobáš sa napokon uskutočnil diskrétne v úzkom kruhu na jar 1984 v Toskánsku. Medzi tým, ako sa spoznali a vstúpili do manželstva, uplynulo dvanásť rokov; nie je jasné, prečo tak dlho so svadbou otáľali. V roku 1986 sa im narodil prvý syn, druhý pribudol o ďalšie dva roky. Obaja boli vychovaní v duchu judaizmu, židovskú vieru prijala aj pôvodne katolíčka Françoise, takže už dlhé roky nechodieva modliť sa do kostola, ale do synagógy.

Manžel do rodiny výborne zapadol

Tí, čo dlhší čas poznajú Myersovú, hovoria, že sa správa úplne normálne – keby človek nevedel, že je miliardárka, povie si, že vidí celkom bežnú ženu. V tomto zmyslu ju opísali jej známi pre server Capital. Okrem luxusných automobilov je len málo iných podobných vecí, na ktoré si potrpí. „Rada chodieva do čínskej reštaurácie v Paríži, ktorú mal obľúbenú exprezident Jacques Chirac. Tá je vychýrená svojou kačicou na pekinský spôsob za 105 eur. Je to však cena za porciu pre rodinu, pre štyri osoby,“ povedala boháčkina kamarátka Françoise Marquetová.

Čo sa týka manžela Myersovej, do jej rodiny výborne zapadol. V podnikateľskom impériu doteraz vykonáva jednu z najdôležitejších funkcií.

Kým manželstvo bolo i zostalo bezproblémové, naopak, podobné slová sa nedajú použiť o vzťahoch medzi matkou a dcérou. Kedysi pritom vychádzali spolu vynikajúco: Myersová spomínala, že ako dievča ju prezývali skalná mušľa, pretože bola takpovediac nalepená na svoju mamu.

Ťahanice na súdoch

Všetko zmenili dvaja muži v blízkosti Liliane Bettencourtovej. Keď Meyersová zistila, že matka veľkoryso obdarúvala Françoisa Baniera, podala na neho žalobu. Tento fotograf sa zoznámil s Bettencourtovou už v roku 1987, keď ju prišiel fotiť na objednávku jedného časopisu, ktorý s ňou robil rozhovor. Rokmi sa dostal do jej priazne až tak, že mu dala drahé dary a dve životné poistky v celkovej hodnote až okolo pol miliardy eur. Medzi cennosťami, ktoré získal, boli napríklad maľby Pabla Picassa a Henriho Matissa.

Po dlhých ťahaniciach na súdoch nakoniec Myersová oznámila, že dosiahla s Banierom mimosúdnu dohodu (podrobnosti neuviedla). Tvrdila o ňom, že zneužil zhoršujúci sa duševný stav jej matky. Súdnym pojednávaniam však neodzvonilo. Myersová, ktorá chcela zabrániť riziku ďalších obrovských finančných chýb Bettencourtovej, podala návrh, aby ju súd uznal za nesvojprávnu. Dôvod? Jej zhoršujúca sa Alzheimerova choroba. Stará dáma to vnímala ako zákernosť. Jej advokát vyhlásil, že je pripravená viesť aj atómovú vojnu proti svojej dcére.

Súd však dal za pravdu Myersovej. Podľa rozsudku sa začala starať o rodinné bohatstvo, ale starostlivosť o zdravie Bettencourtovej prešla na jedného z jej vnukov. Sudca totiž dospel k názoru, že vzťahy medzi matkou a dcérou sú také pošramotené, že správne bude zveriť túto záležitosť inému členovi rodiny.

Bettencourtová zomrela v septembri 2017 vo veku 94 rokov. Jej otcom bol Eugène Schueller, už spomínaný zakladateľ L'Oréalu.