Izrael presne vie, kde sa líder Hamasu ukrýva. Udrieť ale nemôže, rukojemníkov má ako živé štíty

Izraelská armáda vie presne, kde sa ukrýva vodca hnutia Hamas v Gaze Jahjá Sinvár, nemôže ho ale zabiť raketovým úderom, pretože je obklopený veľkým počtom izraelských rukojemníkov. Informoval o tom server The Times of Israel (ToI) s odvolaním sa na správu denníka Israel Hajom. Podľa ToI to isté povedal v nedeľu rozhlasu Kan bývalý šéf vojenskej rozviedky Amos Jadlin.