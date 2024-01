EÚ potrebuje o milión legálnych prisťahovalcov ročne viac, povedala eurokomisárka

Európska únia potrebuje o milión legálnych prisťahovalcov ročne viac, aby vyrovnala starnutie svojej populácie a mala dostatok pracovných síl. Vyhlásila to eurokomisárka pre vnútorné záležitosti Ylva Johanssonová. Krajiny EÚ by podľa nej zároveň mali efektívnejšie postupovať proti nelegálnej migrácii.

Šéf OSN: Klimatické zmeny prinášajú skazu. Hlavným vinníkom sú fosílne palivá Video

Do EÚ podľa štatistík prichádza okolo 3,5 milióna legálnych prisťahovalcov ročne. Podľa Johanssonovej je to však málo vzhľadom na to, že populácia v členských krajinách starne, čo sa negatívne prejavuje na pracovnom trhu.

Čítajte viac Šefčovič: Časti sveta budú neobývateľné a utečenci sa pohnú. Musíme so zelenou dohodou uspieť

„Legálna migrácia funguje veľmi dobre, ale nie je to dosť,“ vyhlásila eurokomisárka počas debaty organizovanej gréckou vládou v Aténach. Optimálna situácia podľa nej nastane, ak sa do Európy podarí legálnou cestou dostať každý rok o milión viac ľudí, ktorí sa budú schopní zapojiť do práce.

Čítajte viac Migranti na Slovensku zostať nechcú. Sme chudobní, xenofóbni a nepohostinní

Naproti tomu migrantov, ktorí do Európy prichádzajú nelegálne, by štáty EÚ mali podľa Johanssonovej efektívnejšie vracať do krajín pôvodu a lepšie spolupracovať s krajinami, z ktorých na kontinent mieria. EÚ sa v decembri zhodla na novom migračnom systéme, ktorý má umožniť okrem iného rýchlejšie vybavovanie žiadostí o azyl a lepšiu identifikáciu migrantov.

Máme už stav klimatickej núdze? Kedy na rovníku nebude voda a nastane masívna klimatická migrácia? Video

„Musíme predísť tomu, aby prichádzali ľudia, ktorí prostredníctvom prevádzačov často riskujú svoje životy,“ povedala komisárka. Do EÚ vlani nelegálne prišlo vyše 300.000 ľudí, väčšinou z afrických či ázijských štátov. Prevažná časť z nich smerovala do únie cez Stredozemné more k brehom Talianska, Grécka, Španielska, Cypru či Malty.