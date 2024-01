Na univerzite zomierali ľudia, on mal v Prahe večierok. Ľudovci rozhodnú o osude ministra

Celoštátny výbor strany KDU-ČSL rozhodne o budúcnosti jej predsedu Mariana Jurečku v pozícii ministra práce a sociálnych vecí vo vláde Petra Fialu. Šéf rezortu čelí kritike za to, že v deň streľby na Univerzite Karlovej (UK) nezrušil na ministerstve vianočný večierok ani po tom, ako sa o tragickej udalosti dozvedel. Premiér sa zaňho postavil.

Večierok na ministerstve sa začal 21. decembra okolo tretej hodiny popoludní. Približne v tom čase sa na Filozofickej fakulte UK strieľalo. Minister večierok neukončil ani po tom, keď už boli známe tragické následky. Osobne sa večer zúčastnil na mimoriadnom rokovaní vlády, z ktorého sa však na večierok vrátil.

Streľba v Prahe: Študenti na rímse, výstrely zo strechy, všade množstvo policajtov Video

Okolnosti niekoľko dní nevysvetlil. V nedeľu uviedol, že uvažuje o rezignácii. Premiérovi podľa svojich slov ponúkol demisiu, ale ten ju odmietol. Teraz o jeho zotrvaní vo vláde rozhodnú spolustraníci. Jurečka však v pondelok uviedol, že on sám nenavrhne uznesenie, ktoré by viedlo k hlasovaniu o jeho odvolaní.

„Malá ľudská chyba“

Odchod Jurečku z ministerskej funkcie si podľa doterajších vyjadrení jeho spolustraníci neželajú. „Považujeme to za malú ľudskú chybu, nie ministerskú, a z tohto dôvodu sa nedomnievam, že by mal ako minister rezignovať,“ povedal podpredseda poslaneckého klubu ľudovcov Jiří Navrátil.

Čítajte viac V Česku riešia desiatky prípadov spojených s masovou streľbou. Identitu väčšiny týchto 'hrdinov' už poznáme, dodala polícia

Za ministrom stojí aj premiér, hoci jeho konanie označil za chybu. „To, čo sa odohralo na ministerstve práce a sociálnych vecí, bolo úplne nesprávnym vyhodnotením situácie a myslím si, že by som to konanie – že na ministerstve pokračoval večierok – mohol označiť za prinajmenšom veľmi necitlivé,“ kritizoval postup ministra Fiala.

Chcel zabíjať ako útočník z Prahy. Policajné komando zasiahlo Video

„Všetci vieme, že to bola chyba. Pre mňa je dôležité, že prvý, kto to vie, je Marian Jurečka, a že podľa toho v tých posledných dňoch postupuje,“ vysvetlil predseda vlády s tým, že minister situáciu podľa neho vysvetlil, svoju chybu ľutuje a viackrát sa za ňu ospravedlnil. „A myslím si, že tým by sme mohli túto vec uzavrieť,“ dodal.

Rezignáciu ministra alebo jeho odvolanie premiérom však požaduje opozícia. „Tu sa stalo niečo, čo je neospravedlniteľné. Od človeka, ktorý má ísť príkladom,“ myslí si šéfka poslaneckého klubu hnutia ANO Alena Schillerová. Predseda hnutia SPD Tomio Okamura považuje konanie Jurečku len za čriepok mozaiky a žiada, aby skončila celá vláda.