„Nikdy som nevidel toľko amputácii.“ V Gaze prišla o končatiny vyše tisícka detí

Predstavitelia Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) varovali pred kolapsom nemocníc v južnej a strednej časti Pásma Gazy. Z nich totiž utiekli stovky zdravotníkov v súvislosti s tým, ako tam izraelská armáda presúva ohnisko bojov proti hnutiu Hamas zo severu oblasti. Informovala o tom agentúra Reuters.

Podľa organizácie Save the Children museli lekári v Pásme Gazy od začiatku vojny 7. októbra amputovať jednu alebo obe nohy viac ako tisícke detí. Save the Children to uviedla v nedeľu v tlačovej správe, ktorá sa pritom odvoláva na údaj UNICEF z polovice decembra. Súčasné čísla sú teda zrejme ešte vyššie.

Zranení často prichádzajú neskoro

„Nikdy som nevidel toľko ľudí po amputácii, vrátane mnohých detí,“ povedal dnes k situácii v nemocniciach v Gaze zástupca WHO pre palestínske územia Rik Peeperkorn, ktorý hovoril s novinármi v Ženeve prostredníctvom videospojenia. Podľa agentúry DPA tiež uviedol, že lekári v Pásme Gazy museli vykonať početné amputácie končatín, ktoré by sa dalo za normálnych podmienok zachrániť. Zranení často prichádzajú neskoro, pretože sa kvôli bojom nemôžu dostať včas do nemocnice. V nich tiež chýbajú odborníci, napríklad cievni chirurgovia.

Čítajte viac Po zabití 8 000 členov Hamasu a 9 000 detí hlási Izrael koniec prvej tretiny.

Ďalší zástupca WHO Sean Casey popísal situáciu v nemocniciach z oblasti Rafahu na juhu Pásma Gazy. „Humanitárne dodávky nestačia, všetci tam majú hlad. Aj pacienti krátko po amputáciách prosia o jedlo a pitie,“ povedal Casey. Podľa Peeperkorna funguje teraz v Pásme Gazy čiastočne 15 z celkových 36 nemocníc a sú tam tri poľné nemocnice. Všetky sú ale preťažené. Podľa agentúry Reuters v nich pracuje teraz len asi tretina zdravotníkov v porovnaní so stavom pred vojnou. Agentúra Reuters minulý týždeň citovala napríklad britsko-palestínskeho lekára, ktorý v Gaze vykonal šesť amputácií za jednu noc.

Medzi zbraňami Hamasu našli aj košickú EČV. Video izraelskej armády Video

Európska nemocnica v Chán Júnise na juhu Pásma Gazy má teraz asi trojnásobok pacientov oproti svojej kapacite. Leží v nej aj jedenásťročná Núr, ktorá prišla o jednu nohu už v októbri po izraelskom bombardovaní v Džabáliji na severe Pásma Gazy. Teraz jej hrozí, že príde aj druhú nohu, napísala agentúra Reuters. Protézu ale asi len tak nedostane, pokiaľ sa jej nepodarí dostať z Pásma Gazy. Mnohým ľuďom po amputácii chýbajú aj lieky proti bolesti. „Snažím sa, ako len môžem, aby som im ako ošetrovateľka uľavila, ale okrem bolesti majú aj vážne psychické problémy,“ citoval Reuters jednu zo zdravotných sestier v Gaze.

Čítajte viac Rukojemníci, ktorých omylom zastrelili izraelskí vojaci, držali bielu vlajku

Šťastie v nešťastí mal napríklad desaťročný Máhir, ktorý prišiel o otca ao ľavú nohu pri bombardovaní domu jeho rodiny blízko Rafahu. Podarilo sa mu ale s matkou dostať na francúzsku loď Dixmude, ktorá kotví v egyptskom prístave Aríš a funguje ako nemocnica, najmä pre deti. „Radi by sme odcestovali do Spojených arabských emirátov, aby môj syn dostal protézu,“ povedala Máhirova matka agentúre AFP, zatiaľ čo okolo si deti na invalidných vozíkoch hádzali loptou so zdravotníkmi blízko svojich zranených matiek.