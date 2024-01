Navaľnyj opísal pomery v jednom z najdrsnejších väzení Ruska. Nechýba mu poriadny náboj sarkazmu

Vladimir Milov pre Pravdu: Rusko pod vedením Putina nie je také, ako si Slováci myslia Video Bol svedkom vzostupu ruského vodcu Vladimíra Putina ku moci. Vtedy Vladimir Milov pôsobil ako viceminister energetiky, po rokoch sa stal opozičným politikom a časom bol donútený z vlasti odisť. V rozhovore pre denník Pravda vysvetli, prečo prikláňanie k Rusku neprenesie Slovákom žiadne výhody. / Zdroj: TV pravda

V úvode opozičník pripúšťa, že bol trochu naivný, keď sa domnieval, že ho za polárnym kruhom prestane ruský prezident Vladimir Putin trápiť zatváraním na samotku. Len čo vyšiel z karantény po prepravení do nového väzenia, hneď ho zavreli na sedem dní, pretože „odsúdený Navaľnyj sa nepredstavil podľa predpisov, nereaguje na výchovnú prácu a nevyvodzuje z toho náležité závery“. Následky pocítil doslova na vlastnej koži, pretože bežne chodia väzni na vychádzku popoludní, keď je o pár stupňov teplejšie, zatiaľ čo v izolácii sú prechádzky o pol siedmej ráno. A k dispozícii má malý dvor s rozmermi 11 krát tri kroky.

„Chladnejšie ako 32 stupňov pod nulou tu ešte nebolo. Ale aj pri takomto mraze je možné sa viac ako pol hodiny prechádzať, len ak sa podarí nechať znovu vyrásť nos, uši a prsty. Máločo tak povzbudí ako prechádzka na Jamalu o 6:30 ráno, "napísal v príspevku, ktorý agentúra Reuters charakterizovala ako“ nabitý sarkazmom".

Navaľnyj pripomenul scénu z filmu Reventant (Zmŕtvychvstanie) s Leonardom DiCapriom v úlohe zálesáka, ktorý sa ohreje v mŕtvom koni. „Pochybujem, že by to tu fungovalo. Mŕtva kobyla by tu za 15 minút zmrzla. Tu je potrebný slon, horúci, smažený slon. Keby sa rozrezalo brucho čerstvo rozohriatemu slonovi a vliezlo sa doň, dalo by sa zohriať. Ale kde na tomto mieste zoberiem horúceho upečeného slona, a to ešte o 6:30 ráno? Budem musieť mrznúť,“ dodal s úsmevom.

Trestná kolónia Polarnyj volk, ležiaca asi 60 kilometrov za polárnym kruhom, je pokladaná za jednu z najdrsnejších väzníc v Rusku. Väčšina väzňov, ktorí si tu odpykávajú trest, bola odsúdená za vážne zločiny, poznamenal Reuters.

O jednom z najvýraznejších ruských kritikov Kremľa nemali jeho spolupracovníci správy od začiatku decembra, kým sa im 25. decembra podarilo spojiť sa s ním cez Navaľného právnika. Navaľnyj na sociálnej sieti X ubezpečil svojich podporovateľov, že je v poriadku, a potvrdil, že ho úrady presunuli do trestaneckej kolónie za polárnym kruhom, v dedine Charp na Jamalskom polostrove. Do odľahlého miesta v Jamaloneckom autonómnom okruhu na Sibíri cestoval „za takýchto podmienok a tak zvláštnou trasou“ cez Moskvu, Čeljabinsk či Jekaterinburg, že nečakal, „že ho niekto nájde skôr ako v polovici januára“.

Navaľnyj bol donedávna vo väznici IK-6 s prísnym režimom, ktorá sa nachádza v obci Melechovo vo Vladimirskej oblasti zhruba 200 kilometrov východne od Moskvy. Navaľnyj sa opakovane sťažoval na časté pobyty na samotke za banálne priestupky.

Známy kritik Kremľa, ktorý bol v minulosti otrávený, je za mrežami už tretím rokom. Ruské súdy mu uložili niekoľko trestov, okrem iného za extrémizmus. Navaľnyj všetky obvinenia odmieta. Odporcovia Kremľa si myslia, že režim sa v Moskve snaží zbaviť nepohodlného kritika. Za dôvod Navalného zmiznutia a presunu do odľahlej končiny považujú jeho spolupracovníci blížiace sa prezidentské voľby v Rusku, v ktorých sa Putin bude uchádzať o znovuzvolenie.