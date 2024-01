Nemeckí farmári vyrazili do boja. S traktormi a vlečkami

Blokády ciest, masové demonštrácie, ulice plné traktorov a iných poľnohospodárskych strojov. Tak to teraz vyzerá v Nemecku, kde už od pondelka trvá týždňový protest farmárov. Tí sa aj takýmto spôsobom snažia prinútiť spolkovú vládu, aby zachovala daňové úľavy pre lesnícku a poľnohospodársku naftu. Zatiaľ čo kabinet Olafa Scholza odmieta ustúpiť, rôzni extrémisti akcie využívajú na štvavú kampaň proti vláde.

Ako jeden z prvých varoval pred radikalizáciou protestu spolkový minister hospodárstva Robert Habeck zo strany Zelení. „Ak na traktoroch visia šibenice a kolóny traktorov smerujú k súkromným domom, tak už prekročili hranicu,“ upozornil na sociálnej sieti.

Zúrivosť demonštrantov pocítil na vlastnej koži už minulý štvrtok, teda ešte pred začiatkom celoštátneho protestu. Vyše sto demonštrantov vtedy v spolkovej krajine Šlezvicko-Holštajnsko bránilo pristáť trajektu, na ktorom sa viezol, a dokonca sa pokúsili dostať na palubu.

Asi tridsať zasahujúcich policajtov muselo proti nim použiť paprikový sprej a veliteľ lode sa radšej rozhodol vrátiť na ostrov, aby predišiel násiliu.

„Je to oživenie protestného ľudového hnutia, ktoré malo predtým teroristické črty,“ potvrdil pre nemeckú verejnoprávnu televíziu Axel Salheiser z Inštitútu pre demokraciu a občiansku spoločnosť v Jene. „Ten, kto ukazuje symboly s pluhom a mečom, ten, kto sa pripojí k tejto tradícii, symbolizuje formu reakcionárskeho odporu,“ zhodnotil.

Podľa odborníkov sa na protestoch poľnohospodárov priživujú rozličné skupiny radikálov, od ľavicových cez nacionalistických až po pravicových extrémistov. Tí na sociálnych sieťach dokonca šíria chýry, že je to začiatok „ľudového povstania“ proti údajnej diktatúre v Berlíne.

Organizátor protestov – Zväz nemeckých poľnohospodárov (DBV) – sa preto od akéhokoľvek extrémizmu a násilia dištancoval. Jeho predseda Joachim Rukwied zdôraznil, že sa hlásia k ústave a demokracii.

Traktory v nasadení

Farmári s demonštráciami začali už koncom minulého roka, ale na tento týždeň pripravili množstvo akcií po celom Nemecku. Protesty by mali vyvrcholiť v pondelok 15. januára na veľkom podujatí v Berlíne.

Vedenie DBV tak zareagovalo na pripravované škrty spolkovej vlády, ktorá sa pre rozpočtovú krízu snaží šetriť vo viacerých rezortoch. Medzi navrhovanými opatreniami bolo aj zavedenie zdaňovania poľnohospodárskych vozidiel a zrušenie daňovej úľavy na agrárnu naftu.

Po začiatku protestov vláda čiastočne ustúpila, keď v pondelok súhlasila so zachovaním daňového zvýhodnenia pre poľnohospodárske vozidlá a s podporou diesla pre farmárov by sa malo končiť postupne až do roku 2026. Ani tento ústretový krok však protestujúcim nestačí a žiadajú, aby poľnohospodárska nafta zostala oslobodená od dane.

V Nemecku žije vyše 260-tisíc farmárov, ktorí obhospodarujú pôdu vo výmere takmer 17 miliónov hektárov. Akú majú silu, ukázali hneď v prvý deň týždňového protestu, keď zablokovali desiatky príjazdových ciest na diaľnice, na mnohých miestach spôsobili dopravný kolaps a pri hraniciach s Francúzskom a Českom znemožnili prístup k niektorým hraničným priechodom. Vyžiadalo si to nasadenie stoviek policajtov.

Foto: TASR/AP, Christian Charisius Protest farmárov v Nemecku Farmári so svojimi traktormi v pondelok protestovali aj pred krajinským parlamentom v meste Kiel na severe Nemecka.

Na demonštrácii pred Brandenburskou bránou v Berlíne sa v pondelok zhromaždilo asi 1 300 ľudí, no impozantne pôsobila najmä kolóna zhruba 680 traktorov, nákladných áut, vlečiek a ďalších poľnohospodárskych strojov. Podobné konvoje prechádzali aj inými mestami.

Napríklad do Mníchova farmári dorazili s približne 5 500 traktormi, na diaľnici pri Mainzi sa zase pre pomalú jazdu poľnohospodárskych strojov vytvorila kolóna dlhá asi 20 kilometrov. Rozhnevaní demonštranti dokonca pred sídlami vládnych strán – sociálnych demokratov (SPD), Zelených a slobodných demokratov (FDP) – vysypali hnoj.

Neoblomná vláda

Rukwied svojich krajanov požiadal o pochopenie s vysvetlením, že ide o budúcnosť farmárskych rodín a domácej poľnohospodárskej výroby. Ako pripomenul, všetky akcie vopred oznámili úradom a mali by prebiehať pokojne.

Napriek tomu, že budú pokračovať, vláda farmárom nehodlá ďalej ustupovať. Kancelár Scholz im už odkázal, že o potrebe zrušenia subvencií v poľnohospodárstve sa hovorí celé roky, ale zakaždým sa nájde niekto, kto žiada výnimky. Vláda podľa neho prišla s kompromisom, a preto si aj vo veci poľnohospodárskej nafty treba zachovať cit pre mieru.

Spolkový minister poľnohospodárstva Cem Özdemir (Zelení) vyhlásil, že rozumie znepokojeným farmárom, no pri problémoch so štátnym rozpočtom, v ktorom chýba 17 miliárd eur, treba prijať i ťažké riešenia.

Protestujúcich, naopak, podporili viacerí regionálni a opoziční politici. Šéf Kresťanskodemo­kratickej únie (CDU) v Brandenbursku Jan Redmann napríklad pripomenul, že až v 18 členských krajinách Európskej únie majú poľnohospodári výhodnejšie ceny nafty ako v Nemecku.

„Všetci si predsa prajeme viac lokálnych produktov s vysokými etickými a ekologickými štandardmi. Keď však teraz farmárom sťažíme život, bude to nakoniec viesť len k dovozu produktov, ktoré vyrábajú s horšími štandardmi,“ varoval opozičný politik.