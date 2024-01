Blinken: Hamas môže ukončiť vojnu kapituláciou a prepustením rukojemníkov. Počet mŕtvych civilistov v Pásme Gazy je príliš vysoký

Počet civilistov, ktorí denne zomierajú pri bojoch v Pásme Gazy, je príliš vysoký. Po rokovaní s izraelskými predstaviteľmi to povedal americký minister zahraničia Antony Blinken. Obvinenia Izraela z genocídy však označil za neopodstatnené, píšu agentúry. Blinken ďalej povedal, že Spojené štáty odmietajú akékoľvek úvahy o presídlení Palestínčanov z Pásma Gazy. Podľa neho by sa obyvatelia, ktorí utiekli v dôsledku bojov, mali vrátiť domov, až pre to budú podmienky.

Blinken po rokovaniach s izraelskými predstaviteľmi objasnil, že misia OSN bude možná, keďže vojenská operácia izraelskej armády na severe Pásma Gazy prechádza do fázy nižšej intenzity a izraelská armáda tam znižuje počet svojich vojakov.

Šéf americkej diplomacie súčasne upozornil, že návrat palestínskych civilistov do svojich domovov na severe Pásma Gazy nebude okamžitý a rýchly. Zdôraznil však, že „palestínski civilisti musia mať možnosť vrátiť sa domov hneď, ako to podmienky dovolia“.

Americký minister tiež prízvukoval, že Palestínčania „nesmú byť nútení opustiť Gazu“.

Ako dodal, v rozhovore s izraelským premiérom Benjaminom Netanjahuom akcentoval, že „Spojené štáty jednoznačne odmietajú akýkoľvek návrh obhajujúci usadenie Palestínčanov mimo Gazy“.

Netanjahu podľa Blinkena „opäť potvrdil, že toto nie je politika izraelskej vlády“.

Po rokovaniach s vedením Izraela Blinken tiež vyhlásil, že Izrael musí prestať podkopávať schopnosť Palestínčanov vládnuť si sami.

„Izrael musí byť partnerom palestínskych vodcov, ktorí sú ochotní viesť svoj ľud… a Izrael musí prestať podnikať kroky, ktoré oslabujú schopnosť Palestínčanov efektívne si vládnuť,“ zdôraznil Blinken.

Minister Blinken tiež informoval, že Izrael súhlasil s novým plánom, podľa ktorého OSN vykoná na severe palestínskeho Pásma Gazy hodnotiacu misiu na posúdenie bezpečnosti návratu vysídlených Palestínčanov do ich domovov. Vo svojom online spravodajstve to uviedol web The Times of Israel.

Americký minister na tlačovej konferencii uznal, že Izrael urobil pokrok v oblasti prepravy dodávok humanitárnej pomoci do Pásma Gazy. Upozornil však súčasne na bilanciu OSN, podľa ktorej 90 percent tamojších obyvateľov „naďalej čelí akútnej potravinovej neistote“. Zdôraznil pre to, že do Pásma Gazy sa musí dostať viac potravín, vody, liekov a iných základných tovarov. „A keď už budú v Gaze, musia sa efektívnejšie dostať k ľuďom, ktorí ich potrebujú,“ apeloval Blinken.

V odpovedi na otázku o možnom rozšírení súčasného konfliktu Blinken uviedol, ako ho spojenci v blízkovýchodnom regióne ubezpečili, že jeho „eskalácia nie je v záujme nikoho“. „Nikto nechce, aby sa v tomto konflikte otvorili ďalšie fronty,“ dodal Blinken s tým, že „krajiny v regióne využívajú svoj vplyv, aby sa tak nestalo.“

Lídri krajín blízkovýchodného regiónu sa podľa Blinkena zhodujú v tom, že mier s Izraelom je dosiahnuteľný, a aj oni sami sú „pripravení podporiť trvalé riešenie, ktoré ukončí dlhodobý cyklus násilia a zaistí bezpečnosť Izraela“.

Zdôraznili však, že k tomu môže prísť len prostredníctvom integrovaného, „regionálneho prístupu, ktorý zahŕňa cestu k vytvoreniu palestínskemu štátu“. Konštatoval, že počas svojej cesty po Blízkom východe mu jeho partneri na rokovaniach tlmočili svoje veľké znepokojenie nad „hrozivou humanitárnou situáciou a počtom zabitých civilistov v Gaze“.

Blinken na tlačovej konferencii uznal, že boj s Hamasom, ktorý sa kryje civilistami a v školách a nemocniciach, je pre Izrael „neuveriteľne náročný“. Upozornil však, že daň, ktorú za to denne platia obyvatelia Gazy v podobe obetí na životoch, je príliš vysoká – najmä pokiaľ ide o obete z radov detí.

Zdôraznil súčasne, že USA chcú, aby sa vojna medzi Izraelom a palestínskym radikálnym hnutím Hamas „skončila čo najskôr“, pričom je však dôležité, aby Izrael dosiahol svoj legitímny cieľ, ktorým je zabezpečiť, aby „sa 7. október už nikdy nemohol opakovať“.

Podľa Blinkena je zároveň veľmi dôležité uvedomiť si, že Hamas mohol vojnu ukončiť 8. októbra tým, že by sa neskrýval za civilistov, zložil zbrane, vzdal sa a prepustil rukojemníkov. Blinken dodal, že ak by Hamas urobil tieto rozhodnutia hoci aj teraz, konflikt by sa mohol „skončiť zajtra“.