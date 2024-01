Francúzsky premiér sa k homosexualite priznal umierajúcemu otcovi

Šíria sa úvahy, že Attal by sa mohol dostať až do Elyzejského paláca. Predpokladom možného úspechu v prezidentských voľbách je, aby zvládol svoju novú ťažkú úlohu. Vo veku 34 rokov prevzal funkciu premiéra, čím vstúpil do novodobých dejín ako najmladší predseda francúzskej vlády a zároveň prvý, ktorý sa otvorene hlási k homosexualite.

Dostal prezývku budúci prezident

Attal vyrastal v Paríži v rodine s tromi sestrami. Otec i matka boli poloviční Židia, ale vychovávali ho ako kresťana v pravoslávnej viere, ktorú vyznávala jeho mama. Pre svoj pôvod sa neraz stretol s protižidovskými poznámkami na svoju adresu.

Záujem o politiku prejavoval viac-menej už od detstva. Na vysokej škole ho rovesníci prezývali budúci prezident; bystro uvažoval a dokázal zaujať vecnými myšlienkami.

Prvýkrát sa objavil v štátnej službe, keď mal 23 rokov: zamestnal sa ako úradník na ministerstve zdravotníctva. V júni 2017 ho zvolili ešte iba 26-ročného za člena parlamentu (kandidoval za politické hnutie prezidenta Emmanuela Macrona). Stanica BBC použila na označenie Attala aj v angličtine zaužívané pomenovanie wunderkind (zázračné dieťa), ktoré sa vzťahuje na mimoriadne nadaných mladých ľudí.

Vo výraznej pozornosti sa ocitol v roku 2020 po vypuknutí pandémie koronavírusu. Attalovi zverili funkciu hovorcu vlády. „Jeho tvár s komentármi svietila na televíznych obrazovkách v miliónoch francúzskych domácností. Bol všadeprítomný, objasňoval opatrenia proti nákaze, aby sa šírenie pliagy spomalilo. Považovali ho za veľmi ambiciózneho," pripomenula agentúra Bloomberg.

V júli minulého roku sa stal ministrom školstva a z pozornosti verejnosti sa nevytratil, naopak. Zviditeľnil sa najmä návrhom zákazu nosenia dlhých ženských šiat, do ktorých sa obliekajú moslimky, aby sa vo Francúzsku dodržiaval sekularizmus, oddelenie štátu od akéhokoľvek náboženstva. Uvažuje aj nad zavedením povinných školských uniforiem, aby medzi žiakmi neboli vidieť sociálne rozdiely.

Podľa decembrového prieskumu agentúry Ipsos dôveruje Attalovi okolo 40 percent opýtaných Francúzov. S týmto skóre vedie rebríček popularity politikov. Aj preto sa špekuluje, že Attal by mohol v roku 2027 kandidovať v prezidentských voľbách Macron sa o tretí mandát v poradí už nemôže uchádzať. Za zmienku určite stojí, že kým na Slovensku musí mať záujemca o post hlavy štátu najmenej štyridsať rokov, vo Francúzsku mu stačí dovŕšiť vek osemnásť rokov.

Láska je najdôležitejšia, povedal mu otec

Šok v rodine zažil Attal pred deviatimi rokmi, keď diagnostikovali jeho otcovi rakovinu s rýchlym fatálnym koncom. V tom čase s ním syn ešte nehovoril o homosexualite. Ochorenie 66-ročného muža bolo v takom pokročilom štádiu, že mu dávali už len niekoľko dní života.

Trpel neznesiteľnými bolesťami. „Ak chcete, aby ďalej netrpel, treba mu zvýšiť dávky liekov, ale problém spočíva v tom, že sa zvýšia tak, že zaspí a už sa viac neprebudí," reprodukoval Attal v televízne stanici TF1 to, čo mu povedali lekári. Dostal od nich dve hodiny, aby sa naposledy porozprával s otcom.

Zdôveril sa, že mal strach: obával sa, že ak otec neprijme správu, že je homosexuál, v posledných chvíľach života sa poškodia vrelé vzťahy otec-syn. Nakoniec sa odhodlal prezradiť mu svoje tajomstvo, že sa mu páčia muži. „Všetko ostatné nie je dôležité popri láske," reagoval zomierajúci, čím syna nevýslovne potešil. Ešte aj poznamenal, že verí, že čoskoro ho prepustia z nemocnice domov a tak sa teší, že jeho priateľa pozvú na pečené kura.

Attal neprezradil otcovi, že má smrteľnú diagnózu a že sa takmer určite vidia naposledy. Nechcel ho slovami zraniť, aspoň zomrel pokojne potom v spánku.

Vláda je odkázaná na kompromisy

Macron po vymenovaní Attala za premiéra zdôraznil, že sa môže spoľahnúť na jeho energiu a na odhodlanie presadzovať nové veci. Výmena na čele vlády nastala v dôležitom čase, pretože prezidentova politická formácia sa už pomaly začína chystať na voľby do Európskeho parlamentu. Od Attala si sľubuje, že výsledky jeho práce pomôžu kandidátom na europoslancov.

Foto: SITA/AP, Ludovic Marin France Prime Minister Gabriel Attal nahradil na čele francúzskej vlády 62-ročnú Élisabeth Borneovú, ktorá v premiérskom úrade vydržala 20 mesiacov.

Mladý politik nahradil vo funkcii 62-ročnú Élisabeth Borneovú, ktorá v nej vydržala 20 mesiacov. Attala nečaká nič ľahšie, ako zažila ona: Macronov politický tábor nemá parlamente väčšinu hlasov, preto je pri schvaľovaní návrhov zákonov jeho vláda odkázaná na hľadanie zložitých kompromisov.