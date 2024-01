S januárovým ochladením začali po celom Rusku havárie komunálnych zariadení a nasledovali rozsiahle odstávky teplej vody, tepla a elektriny. Len dnes sa správy o vypnutí dodávok tepla v obytných domoch objavili v Saratove, Chantymansijskom autonómnom okruhu na Sibíri, Vladimire, Penzii a tiež vo viacerých mestách v okolí Moskvy, napísal na svojom ruskojazyčnom webe portál The Moscow Times.

K odstávkam tepla sa dnes vyjadril aj hovorca Kremľa Dmitrij Peskov, ktorý podľa štátnej agentúry TASS ocenil snahu komunálnych služieb operatívne odstrániť havárie schátranej infraštruktúry na pozadí „anomálnych“ mrazov.

„Všetci urobili všetko, čo bolo možné, a vynaložili maximum úsilia. Naozaj v niektorých miestach nebolo možné odstrániť následky okamžite. Žiaľ, ľudia, ktorí sedeli v zime a bez elektriny, museli vydržať veľa nepohodlia a trápenia. Samozrejme sa vyvodia závery, aby v tých miestach, kde to je najzraniteľnejšie z hľadiska chátrania, sa čo najskôr vymenila infraštruktúra,“ povedal hovorca a pripomenul, že prezident Vladimir Putin dostal hlásenie od gubernátora Moskovskej oblasti a tiež od Rusmi dosadeného gubernátora okupovanej časti Chersonskej oblasti na juhu Ukrajiny a rokoval s nimi o koordinácii práce pri odstraňovaní havárií.

„Mestá v okolí Moskvy zostávajú bez tepla jedno za druhým a ľudia sa ohrievajú pri ohňoch na uliciach,“ napísala dnes ukrajinská agentúra Unian a k textu dodala aj zodpovedajúca snímka, pochádzajúca z mesta Elektrostal, vzdialenom 35 kilometrov od Moskvy.

Rusko musíte milovať, inak vás označia z rusofóba Video O Rusku pre Pravdu hovorí Vladimír Šucha, šéf Zastúpenia Európskej komisie (EK) na Slovensku. / Zdroj: TV Pravda

The Moscow Times píše, že najväčšie havárie postihli práve okolie Moskvy: najprv v meste Balašicha zostalo bez tepla 26 panelových domov a obnovenie dodávky trvalo tri až štyri dni. Následne na sídlisku Klimovsk v Podolsku sa skoro 20 000 ľudí ocitlo bez vykurovania a teplota v bytoch klesla na päť stupňov a výpadky sprevádzali aj dodávky elektriny. Na nápravu sľúbil osobne dohliadnuť Putin.

Vyšetrovatelia následne zatkli zástupcu šéfa mesta a vedúceho kotolne. Putin potom nariadil zoštátniť podnik, v ktorom havária nastala. V Klimovsku bez tepla zostáva 90 domov, v ktorých žije viac ako 7000 ľudí. Úrady im povolili neplatiť za teplo, ktoré nedostávajú.

V minulom roku sa v ruských médiách objavilo viac ako 4900 správ o komunálnych haváriách, a to je skoro dvakrát viac ako v predvojnovom roku 2021. V roku 2022 by podobných oznámení viac ako 3200, v roku 2021 bolo havárií 2900. „V súčasnosti podliehajú opotrebeniu siete, ktoré sa budovali v ére Leonida Brežneva,“ povedal urbanista Pjotr Ivanov denníku The Moscow Times.

Ak pred desiatimi rokmi sa rozpadali domy postavené v ére Brežnevovho predchodcu Nikity Chruščova, teraz prišla doba, keď kulminuje rozpad stavieb z Brežnevovej doby. Avšak prakticky nikde v Rusku sa nevyskytli rozsiahle projekty na renováciu schátranej infraštruktúry, všade sa robili len naliehavé opravy, keď sa niečo rozbilo. A len v prvom týždni nového roka sa v ruských regiónoch odohrali už desiatky havárií.

V Elektrostali je jeden zo závodov firmy TVEL na výrobu jadrového paliva, ktoré sa dodávalo aj do Temelína a Dukovan.