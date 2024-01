Eurokomisia chce viac zapojiť mladých ľudí do rozhodovania o EÚ

Európska komisia chce viac zapojiť mladých ľudí do rozhodovania o EÚ. Na dnešnej tlačovej konferencii v Bruseli to uviedol podpredseda Európskej komisie Margaritis Schinas, ktorý hodnotil Európsky rok mládeže 2022. Podľa Schinasa je najmä dôležité, aby mladí ľudia využili svoje právo a volili v tohtoročných voľbách do Európskeho parlamentu, ktoré sa uskutočnia v júni.