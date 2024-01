Húsíovia označili rezolúciu BR OSN o útokoch v Červenom mori za politickú hru

Nácvik streľby: torpédoborec USA, na ktorý sa hnevá Čína, v akcii Video

Šéf povstaleckého Najvyššieho revolučného výboru al-Húsí v príspevku na sociálnej sieti napísal, že „konanie jemenských ozbrojených síl spadá do rámca legitímnej obrany“. Dodal, že každá akcia, ktorej čelia, bude mať reakciu.

„Vyzývame Bezpečnostnú radu OSN, aby okamžite oslobodila 2,3 milióna ľudí z izraelsko-amerického obliehania Pásma Gazy,“ uviedol.

BR OSN v stredu prijala rezolúciu, v ktorej odsúdila útoky jemenských húsíjských povstalcov na obchodné lode v Červenom mori a vyzvala na ich okamžité zastavenie.

Rezolúciu podporilo 11 krajín, hlasovania sa zdržali Rusko, Čína, Alžírsko a Mozambik. Bezpečnostná rada pred hlasovaním zamietla tri Ruskom navrhované pozmeňujúce a doplňujúce návrhy.

Jemenskí povstalci v uplynulých týždňoch podnikli opakované útoky na plavidlá v Červenom mori. Tvrdia, že tak konajú zo solidarity s Palestínčanmi v Pásme Gazy, kde Izrael bojuje proti militantnému hnutiu Hamas. Situácia donútila Spojené štáty vytvoriť v decembri mnohonárodnú námornú misiu, ktorá má chrániť lodnú dopravu v Červenom mori.

V súvislosti so zhoršením bezpečnostnej situácie v oblasti viaceré veľké lodné spoločnosti pozastavili prepravu cez Červené more do Suezského prieplavu. Svoje nákladné lode dočasne presmerovali na trasy vedúce okolo južného cípu Afriky, ktoré trvajú dlhšie a sú s nimi spojené vyššie finančné náklady.