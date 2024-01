Izrael stojí pred medzinárodným súdom. Čelí obvineniu z genocídy

Útok teroristov z Hamasu na účastníkov hudobného festivalu v Izraeli 7. októbra Video Zdroj: IDF

Juhoafrická republika sudcov MSD požiadala, aby na Izrael uvalili záväzné predbežné opatrenia vrátane okamžitého zastavenia vojenského ťaženia Izraela v Pásme Gazy. „Žiadny ozbrojený útok na územie krajiny nemôže – bez ohľadu na jeho závažnosť – slúžiť ako ospravedlnenie alebo obhajoba porušení dohovoru,“ vyhlásil juhoafrický minister spravodlivosti a nápravných zariadení Ronald Lamola.

Čítajte aj Najhoršie zverstvá storočia. Erdogan označil Netanjahua za 'mäsiara Gazy'

Izrael sa má na pôde MSD vyjadriť v piatok. Prezident Jicchak Hercog sa však už k možnej obhajobe svojej krajiny vyjadril, pripomína AFP. „Neexistuje nič ohavnejšie a nezmyselnejšie než tieto tvrdenia,“ povedal. Izrael podľa jeho slov pri svojej obhajobe bude vychádzať z medzinárodného humanitárneho prá­va.

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu v stredu v noci zverejnil video s vyhlásením, v ktorom obhajuje konanie svojej krajiny. „Izrael nemá v úmysle permanentne okupovať (Pásmo Gazy) alebo presídľovať jeho civilné obyvateľstvo. Izrael bojuje s teroristami z Hamasu, nie s palestínskym obyvateľstvom a robíme to v plnom súlade s medzinárodným právom,“ vyhlásil Netanjahu. Dodal, že izraelská armáda robí všetko pre to, aby obetí z radov civilistov bolo čo najmenej, zatiaľ čo Hamas robí všetko pre to, aby ich bolo čo najviac, pretože Palestínčanov používa ako živé štíty.

Ministerstvo zdravotníctva v Pásme Gazy ovládané Hamasom uvádza, že vojenská kampaň Izraela si dosiaľ vyžiadala viac než 23 200 obetí, približne dve tretiny z tohto počtu tvoria ženy a deti.